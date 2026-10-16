Es oficial y está confirmado por el BOE: se avala la deducción de hasta 1.163 euros en la Renta 2026-27

El Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE y que está pendiente de la aprobación por parte de la Diputación Permanente, incluye el regreso de una deducción estatal por alquiler. El Boletín Oficial del Estado publicó hace unos días la recuperación de una deducción estatal por el alquiler de vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de hasta 1.163 euros para los inquilinos que cumplan con los requisitos establecidos en la norma.

La última jugada de Pedro Sánchez ha sido convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre después de que el Congreso le tumbara los dos reales decretos en materia de vivienda. Sabedor de que aprobar estas normas le puede hacer arañar algunos votos, el presidente disolvió las cortes para que estos dos reales decretos puedan ser aprobados vía Diputación Permanente. Así que de este órgano depende la aprobación o derogación de estas normas que incluyen el fin de los desahucios o el llamado «alquiler indefinido», entre otras propuestas.

Uno de ellos incluso fue publicado en el BOE, a falta de aprobación, y es el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. Esta norma incluye una deducción hasta la fecha desaparecida y que permitirá a los inquilinos ahorrarse hasta 1.163 euros al año en caso de cumplir con los requisitos.

La nueva deducción de hasta 1.163 euros en la Renta 2026-27

Esta nueva deducción está a la espera de aprobación por parte de la Diputación Permanente, pero a día de hoy llegaría para quedarse de cara a la próxima campaña de la declaración de la renta. Es más, la medida incluida en el Real Decreto-ley 29/2026 ya se ha añadido al artículo 68 de la Ley del IRPF y tendrá efectos en la tributación del ejercicio del año 2026, por lo que se podrá presentar en la declaración que comenzará el próximo mes de abril.

Así que esta nueva deducción permitirá a los inquilinos desgravarse hasta un 10% de la cantidad que paguen de alquiler destinado a la vivienda habitual al cabo de un año, hasta un tope de 11.630 euros anuales. Es decir, los inquilinos que cumplan con los requisitos podrán deducirse hasta 1.163 euros en la próxima campaña de la declaración de la renta. Para ello, un requisito indispensable será no superar los 23.007,20 euros de base imponible en el IRPF. Si estos ingresos llegan hasta los 33.007,20 euros, el derecho a la deducción no se perderá por completo. En caso de superar esta cantidad, no se podrán acoger a esta nueva norma ya registrada por Hacienda.

Además, el Real Decreto-ley 29/2026, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece otros requisitos que tendrán que cumplir los inquilinos que se quieran acoger a esta deducción en materia de vivienda. El inquilino, o cualquier miembro de la unidad familiar, no podrá tener una vivienda en propiedad situada a menos de 50 kilómetros del piso alquilado. Al ser una medida estatal, se puede compatibilizar y acumular con otras deducciones de alquiler que tengan registradas otras comunidades autónomas siempre y que se cumplan los requisitos.