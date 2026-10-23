La novedad en Mercadona que facilita la compra en los supermercados para los clientes: «Lo llevaban pidiendo mucho tiempo»

Mercadona ha anunciado su última novedad para facilitar la compra a los millones de clientes que cada día acuden a la cadena líder de supermercados en España. La empresa de Juan Roig ha anunciado a través de sus canales oficiales la llegada de las nuevas etiquetas para que los usuarios puedan elegir mejor sus productos preferidos y tengan una mejor información sobre el valor nutricional de los mismos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última novedad de Mercadona que tiene que ver con sus nuevas etiquetas.

Mercadona es la principal cadena de supermercados de España y una de las empresas más importantes de nuestro país, y no lo es por casualidad. La empresa valenciana es un ejemplo de gestión por parte de Juan Roig y en los últimos tiempos ha introducido novedades que han sido aplaudidas por sus millones de clientes, como puede ser el nuevo espacio ‘Listo para comer’, en el que se pueden encontrar productos recién cocinados e incluso se pueden degustar en mesas que se han habilitado en los supermercados.

Por ello, el pasado 10 de marzo de 2026, Mercadona anunció una facturación récord de 41.858 millones (un 8% más que el año anterior) y un beneficio neto de 1.729 millones de euros. De este total de facturación, 39.766 millones corresponden al negocio de España y los 2.092 restantes al de Portugal, donde Mercadona cuenta con 69 tiendas del total de 1.672 que conformaban la red de supermercados de la compañía. Además, en el pasado ejercicio, Mercadona creó 5.000 nuevos puestos de trabajo hasta llegar a los 115.000 empleados.

La última novedad en el Mercadona

«Mejoramos nuestras etiquetas para que puedas elegir mejor». Así reza el artículo publicado en la página web de Mercadona, en el que informa sobre la última novedad de la empresa de Juan Roig, que tiene que ver con los cambios en las etiquetas de sus productos para que los millones de clientes que acuden a diario a uno de los supermercados tengan una información más clara sobre lo que compran.

«En Mercadona llevamos tiempo trabajando para mejorar el etiquetado de nuestros productos y hacerlo más claro, legible y fácil de consultar», informan desde la página web de Mercadona, en la que también dicen que «hemos escuchado qué necesitan nuestros clientes cuando tienen un producto entre las manos y hemos trasladado ese aprendizaje al packaging». Así que los cambios que llegan a las etiquetas son los siguientes:

Letra más grande.

Información mejor organizada.

Tablas nutricionales estandarizadas para todos los productos.

Valores por porción.

Modos de preparación más intuitivos.

Así que desde Mercadona informan que han querido mostrar a sus clientes unas «etiquetas más claras y legibles» con el objetivo de «poder leer mejor la información». «Hemos aumentado el tamaño de la letra y reorganizado los contenidos para que puedas localizar mejor lo que buscas. También utilizamos títulos que ayudan a diferenciar visualmente los distintos bloques de información», confirman.

Mercadona también apuesta por una «tabla nutricional más fácil de consultar» y una información nutricional «por porción para que sepas exactamente lo que estás consumiendo». En las etiquetas de los productos también se han habilitado unos modos de preparación más intuitivos «incorporando iconos e imágenes que permiten identificarlos de una forma más intuitiva y seguir fácilmente las indicaciones».