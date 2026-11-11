Lorena, dueña de una cafetería de especialidad en España: «Facturo 12.000 € al mes, pero no hay personal»

Montar una cafetería de especialidad era un sueño que Lorena llevaba casi una década persiguiendo. Lo hizo realidad hace algo más de año y medio en Viladecans, donde abrió Bristol Koffee, un local que con el tiempo pasó a llamarse Yellow Specialty Koffee. Y desde entonces entonces, sus jornadas empiezan a las siete de la mañana y terminan muchas horas después, porque tener un negocio propio dista bastante de limitarse a servir cafés.

La idea nació años antes, cuando vivía en Bristol y descubrió una forma de entender el café que poco tenía que ver con lo que estaba acostumbrada a ver. A su regreso a Barcelona se formó como barista, trabajó en distintas cafeterías y, cuando consideró que tenía suficiente experiencia, decidió abrir la suya en Viladecans. El negocio factura alrededor de 12.000 euros al mes, pero Lorena asegura que el principal problema no está en vender, sino en encontrar personal que quiera trabajar y permanezca en el puesto.

Lorena, dueña de una cafetería de especialidad: «Facturo 12.000 € al mes, pero no hay personal»

Poner en marcha el local supuso una inversión de unos 105.000 euros. Lorena optó por un traspaso porque esperaba evitar buena parte de las complicaciones derivadas de las licencias y de tener que hacer una obra desde cero. Pero no salió exactamente como esperaba ya que la licencia del establecimiento no era de cafetería, sino de panadería, algo que limitaba el uso de mesas y obligó a realizar nuevas gestiones y afrontar gastos que inicialmente no estaban previstos.

A ello se sumó la maquinaria, una de las partidas más importantes en una cafetería de especialidad. Cafetera profesional, molinillos de precisión, horno, amasadoras y otros equipos que, además, ha tenido que ir renovando conforme aumentaba la demanda. Pero finalmente el local ha conseguido hacerse un hueco en Viladecans y atraer incluso a clientes que se desplazan desde otros barrios para probar algunos de sus productos, desde el café de filtro hasta determinados bizcochos y elaboraciones de repostería.

Factura 12.000 euros, pero los gastos pueden llegar a 10.000

La facturación media mensual ronda los 12.000 euros, una cifra que puede parecer elevada hasta que se empiezan a descontar gastos. Lorena calcula que entre alquiler, salarios y Seguridad Social se van entre 7.000 y 7.500 euros cada mes. Después llegan los costes de producto. Sólo en café gasta alrededor de 1.500 euros mensuales, a los que suma unos 300 euros en leche fresca de granja. También hay que pagar refrescos, ingredientes de repostería, productos para bubble tea y todo lo necesario para mantener la oferta diaria.

En total, los gastos pueden alcanzar fácilmente entre 9.000 y 10.000 euros al mes. Lorena tiene incluso calculada la cantidad mínima que necesita facturar cada jornada para no perder dinero: alrededor de 470 euros. En un año ha llegado a facturar unos 138.000 euros, pero el margen neto se mueve de momento entre el 8% y el 9%. Ya ha conseguido devolver el préstamo bancario que solicitó para abrir, aunque todavía no ha recuperado todo el dinero de sus ahorros que puso en el proyecto.

«A veces llamo a 15 personas y se presenta una»

Por encima de los costes o de las largas jornadas, Lorena señala otro problema que le preocupa más: encontrar trabajadores. «A veces llamo a 15 personas para la entrevista, quedo con 9 y se presenta solo una», explica. A lo largo de este tiempo ha vivido situaciones de todo tipo, desde candidatos que no aparecen a las entrevistas hasta empleados que avisan con apenas unas horas de antelación de que no pueden ir a trabajar.

También ha tenido personas que han dejado el puesto después de pocos días y otras situaciones que han complicado especialmente la organización de un negocio pequeño, donde una ausencia se nota de inmediato. De este modo, y con el tiempo ha cambiado incluso su estrategia de contratación y le funciona mejor tener dos personas a media jornada que una sola a tiempo completo, porque si una falla puede reorganizar mejor los turnos.

También ha comprobado que las mejores incorporaciones no siempre llegan desde los portales de empleo. En varias ocasiones le han funcionado mejor las recomendaciones de personas sin demasiada experiencia en hostelería, pero con ganas de aprender y quedarse.

Su objetivo es poder delegar y pasar más tiempo con sus hijos

Lorena sigue estando prácticamente todos los días al frente de Yellow Specialty Koffee. El local abre seis días a la semana y ella continúa implicada desde primera hora hasta el cierre, que llega alrededor de las ocho y media de la tarde. Tiene dos hijos y uno de sus objetivos es conseguir un equipo suficientemente estable como para poder delegar parte del trabajo. Algo tan sencillo como disponer de una tarde libre o pasar un sábado con su familia sigue dependiendo, en buena medida, de que el negocio crezca lo suficiente como para contratar a otra persona sin que los números dejen de cuadrar.

Pero si tuviera que empezar otra vez, asegura que repetiría prácticamente todas las decisiones. Cambiaría, eso sí, la forma de contratar desde el principio. De momento, el negocio sigue creciendo y, si mantiene el ritmo actual, calcula que en unos tres años habrá recuperado toda la inversión inicial. Hasta entonces, las cuentas salen, la cafetería funciona y los clientes responden. El problema, según insiste Lorena, sigue estando en conseguir un equipo estable que le permita dejar de estar pendiente del local prácticamente todo el día.