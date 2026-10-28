Mapfre obtuvo en lo que llevamos de año hasta septiembre un beneficio neto de 924,3 millones de euros, lo que supone incrementar sus ganancias un 11,5% con respecto al mismo período del año anterior. Los ingresos de la compañía aumentaron un 3% durante el período hasta los 27.240 millones de euros.

En el campo de las aseguradoras, una de las métricas más relevantes es la ratio combinada. Si este índice se mantiene por debajo del 100%, implica que la compañía tiene una ganancia técnica solo con las primas, sin contar las inversiones adicionales. A septiembre, la ratio combinada, excluido el negocio de vida, alcanzó el 93,5%, en línea con las previsiones de Mapfre.

Si se estudia la división de vida, la ratio combinada de vida riesgo alcanzó el 87,4%, una de las mejores del mercado asegurador. Debido a ello, los fondos propios de la compañía se incrementaron un 5,4% hasta los 9.445 millones de euros. La rentabilidad de la compañía cerró en el 12,8%.

Mapfre ha indicado que el evento más relevante para la empresa en el segmento de No Vida fue el terremoto de Colombia ocurrido en el centro del país en agosto. El impacto del seísmo tuvo un coste estimado neto de 83 millones de euros para el grupo, de los cuales 75 millones proceden del negocio de reaseguro. A esto se suman las tormentas de Portugal y España de febrero o el terremoto de Venezuela de junio.

Por áreas, el sector de seguros No Vida que creció más durante el período fue Salud & Accidentes, que aumentó sus primas un 9,8% hasta los 2.080 millones de euros; seguido de Autos, que avanzó un 2,1%. En el sector Vida, el mayor incremento se dio en el subsector de Riesgo, que creció un 6,6% hasta los 2.167 millones de euros.

Dividendo para noviembre

El consejo de administración de Mapfre ha acordado abonar un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2026 de 0,08 euros. Este dividendo es un 14,3% superior a la retribución a cuenta del ejercicio anterior. La aseguradora ha explicado que, con esto, el dividendo total pagado durante 2026 ascenderá a 19 céntimos por acción, lo que supone un alza del 15,2% respecto al dividendo pagado en 2025.

El pago de este dividendo de 8 céntimos por acción se realizará el 26 de noviembre.