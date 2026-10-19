La firma Alantra sigue sumando sectores en su cartera y en esta ocasión refuerza su apuesta por la transición energética con una inversión de 7,5 millones de euros en Linkener, una tecnológica valenciana especializada en la gestión y optimización del consumo energético de las empresas que prepara nuevas adquisiciones para acelerar su crecimiento.

La operación, liderada por Klima Energy Transition Fund, el fondo de transición energética de Alantra, busca impulsar el desarrollo de su plataforma de inteligencia artificial y ganar escala en un mercado todavía fragmentado.

Además, la compañía ya es rentable dado que en 2025 superó los cinco millones de euros de facturación, según su consejero delegado, José Ignacio Ruiz. De cara a los próximos años, Linkener se ha marcado el objetivo de triplicar su tamaño apoyándose tanto en el crecimiento orgánico como en la compra de empresas que complementen su oferta actual.

En esta línea, la estrategia de adquisiciones ya está en marcha: «Buscamos incorporar empresas que puedan aportar un crecimiento en mercado, equipo o producto transversal que permita seguir ampliando los servicios en gestión energética que ya ofrece Linkener a sus clientes», explica Ruiz.

El CEO confirma que la compañía cuenta con objetivos de compra identificados y que mantiene conversaciones que avanzan «muy positivamente» en los últimos meses, aunque no ha revelado a OKDIARIO los nombres de las empresas ni el calendario de las posibles operaciones.

Alantra apuesta por el sector

La inversión se canaliza a través de Klima Energy Transition Fund, especializado en compañías tecnológicas vinculadas a la transición energética. Para el fondo, la fragmentación del mercado de gestión energética empresarial representa una oportunidad para integrar capacidades y desarrollar plataformas con una oferta más amplia.

Iñigo Echaniz, socio de Klima, destaca que «la gestión energética de empresas y organizaciones sigue siendo un mercado muy fragmentado y con un enorme potencial de digitalización». En este contexto, subraya que Linkener combina «tecnología propia, datos energéticos independientes y una relación directa con miles de clientes», una base que considera diferencial para incorporar nuevas capacidades y soluciones.

«Nuestra inversión busca apoyar al equipo en esta nueva etapa de crecimiento, tanto orgánico como mediante adquisiciones, con el objetivo de construir una plataforma tecnológica de referencia en gestión energética», añade Echaniz.

La operación cuenta también con la continuidad de GoHub Ventures, que permanece en el accionariado tras acompañar a Linkener desde 2019. Víctor Vercher, socio de este fondo, destaca que su primera inversión permitió apostar por la digitalización de la gestión energética y contribuir a construir una plataforma tecnológica que ahora busca ganar escala.

«Con esta ronda, se abre una nueva etapa que nos sitúa en el centro del sector, con capacidad inmejorable para escalar y consolidar mercado», afirma Vercher, que asegura que GoHub seguirá apoyando a la compañía porque considera que está liderando el sector desde la inteligencia artificial y la tecnología.

Dirección de los fondos

Más del 50% de los 7,5 millones de euros se destinará al crecimiento orgánico, principalmente al desarrollo del producto y al impulso comercial, según Ruiz. La compañía trabaja en modelos propios de inteligencia artificial para automatizar tareas como la validación de facturas, el análisis de consumos y contratos, la detección de anomalías y la identificación de oportunidades de ahorro.

«El objetivo es consolidar ahorros en clientes de hasta el 60% y con incrementos de productividad de cinco veces», señala el consejero delegado. La compañía aspira a que su tecnología permita a los clientes gestionar sus suministros con mayor agilidad, más información y capacidad para ejecutar medidas de ahorro que repercutan directamente en sus resultados.

Linkener ofrece un sistema inteligente de gestión energética con telemedida propia que permite controlar consumos, validar facturas, analizar suministros y optimizar la contratación eléctrica. Actualmente presta servicio a más de 2.000 clientes, gestiona 10.000 puntos de suministro y alcanza un volumen anual de 1,7 teravatios hora de energía.

Además de su plataforma digital, cuenta con un equipo de ingeniería que ha ejecutado más de 400 proyectos de energía fotovoltaica y almacenamiento energético en España. La combinación de software, análisis de datos y servicios técnicos constituye otra de las bases sobre las que pretende ampliar su actividad.

El impulsor del crecimiento

La operación se ha estructurado como una ampliación de capital en condiciones de mercado, según ha explicado Ruiz. Sin embargo, Linkener no ha hecho pública la valoración alcanzada tras la ronda ni el porcentaje del capital que ha tomado Klima.

El consejero delegado sostiene que la prioridad es escalar la solución de la compañía ante la demanda de herramientas que permitan gestionar la energía de forma inteligente, con tecnología, transparencia y optimización.

Con esta operación, Alantra respalda el crecimiento de una compañía rentable que aspira a triplicar su tamaño y ampliar su oferta mediante nuevas adquisiciones, en una estrategia que combina inteligencia artificial, desarrollo comercial y consolidación del mercado energético.