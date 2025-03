Ya es viral: el manual de instrucciones del Real Madrid ante una tanda de penaltis contra el Atlético

El pase del Real Madrid a cuartos de la Champions ha dejado muchas reacciones. La rivalidad entre el equipo blanco y el Atlético eleva al máximo las mofas y el humor, que este jueves -y durante varios días- tendrán que pagar los aficionados rojiblancos tras su eliminación en octavos en el Metropolitano. Una de ellas es la que hinchas del Real Madrid movilizan por redes sociales: el manual de instrucciones, a modo de las viñetas que hizo el Atlético de Madrid antes del derbi de Liga, para saber tirar penaltis en una tanda.

En una imagen que circula por redes sociales, los hinchas del Real Madrid montan unas instrucciones básicas de penaltis para que el Atlético, para la próxima vez (si es que la tiene), los tire mejor y pueda ganar una tanda. A imagen y semejanza de las viñetas que el Atlético de Madrid puso en sus redes sociales antes del derbi de Liga -que venía precedido por toda la polémica arbitral-, los aficionados del Real Madrid se toman su particular venganza.

El primer punto del manual de instrucciones básicas para tirar penaltis es «elige bien los lanzadores, preferiblemente no ex madridistas». Es en referencia al penalti fallado por Marcos Llorente, un penalti que fue clave, porque si lo hubiera metido hubiera empatado la tanda a falta de una pena máxima para cualquiera. Marcos Llorente es canterano madridista.

«No le pegues con los dos pies a la vez. Es ilegal y te van a anular el gol. Es tontería», se añade en este manual de instrucciones básicas sobre tirar penaltis. Evidentemente, va dirigido a Julián Álvarez y el ya famoso penalti que marcó, pero fue anulado por tocar dos veces el balón en ese momento.

En tercer lugar, en este manual se recuerda que «es mejor no tirar los penaltis al palo, no te van a contar». Y es que Marcos Llorente se estrelló contra el palo en su penalti, como ya hiciera Juanfran, otro ex canterano del Real Madrid, en la final de la Champions del año 2016.

«Y si te toca el Madrid vete preparando kleenex y ponte a jugar al candy crush. Toca palmar», finaliza este manual. El Real Madrid está en cuartos de la Champions League, otra vez eliminando al Atlético en Europa.