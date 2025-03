Vinicius tiene molestias y apunta a baja contra el Villarreal

Vinicius Junior es la principal ausencia del Real Madrid en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos contra el Villarreal en La Cerámica. El brasileño sufre molestias tras el esfuerzo físico llevado a cabo en la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hay que recordar que ya terminó el encuentro contra el Rayo Vallecano con un golpe en el pie que no pudo recuperar, ya que tuvo que jugar frente a los de Simeone.

Lo normal es que Vinicus no entre en la convocatoria para el encuentro contra el Villarreal y descanse. Hay que recordar que está convocado con Brasil para los encuentros contra Colombia, que se disputará en su país, y el encuentro contra Argentina, ambos clasificatorios para el Mundial de 2026. El madridista, salvo sorpresa, estará junto a su país en ambos compromisos.

Las otras ausencias del entrenamiento fueron los cuatro jugadores lesionados que tiene Ancelotti en estos momentos. A las bajas ya sabidas de Carvajal y Militao, hay que sumarles las de Ceballos, al que le quedan varias semanas todavía de recuperación, y Mendy, que estará un mes apartado de los terrenos de juego tras lesionarse muscularmente en el derbi.

El Real Madrid busca centrarse en la Liga tras lograr una complicada clasificación para los cuartos de final de la Champions. Los blancos tienen que ganar para meter presión en una jornada clave, ya que los otros dos equipos que pelean por el título, Barcelona y Atlético de Madrid, se enfrentan entre ellos el domingo en el Metropolitano. Los madridistas visitan un estadio donde no ganan desde 2017, sumando seis empates y una derrota.

Indignados con Tebas

En el Real Madrid sentó muy mal la decisión que ha tomado la Liga de Javier Tebas a la hora de poner los horarios. En el club blanco no pueden entender el motivo que ha llevado a los organizadores de la competición a poner a los madridistas un sábado en vez de un domingo, como sería lo lógico y como sí han puesto el encuentro que enfrentará a Atlético y Barcelona, que se celebrará el domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano.

En el Real Madrid no entienden por qué la Liga ha decidido poner este horario a los blancos. Y es que, los hombres de Ancelotti no tendrán ni las 72 horas de descanso que siempre pide el entrenador italiano como mínimo para poder recuperar las piernas de sus jugadores. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde el club blanco.