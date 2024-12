Vinicius y Rodrygo se entrenan con normalidad en Bérgamo

Vinicius Junior ha sido uno más en la sesión de entrenamiento que el Real Madrid celebró en el Gewiss Stadium en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos contra la Atalanta en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions. Por lo tanto, el brasileño ya está recuperado y será titular contra los italianos en un encuentro trascendental para los madridistas, ya que necesitan ganar si no se quieren complicar la vida en la máxima competición continental.

Vinicius se lesionó tras el partido contra el Leganés. El brasileño sufrió una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda en dicho encuentro, aunque sí pudo completar los 90 minutos. En un primer momento, el delantero tenía como objetivo llegar a la final de la Copa Intercontinental, pero la recuperación ha ido mucho mejor de lo esperado y ha sido capaz de recortar plazos. No ha estado ni contra el Athletic ni frente al Liverpool ni ante el Girona, pero sí frente a la Atalanta.

Vinicius Junior siempre tuvo claro que quería regresar de su lesión contra la Atalanta. Por lo tanto, no ha estado contra el Girona, pero sí será titular en Bérgamo. La recuperación del brasileño ha ido mucho mejor de lo esperado y el plan tanto del jugador como de los servicios médicos era que volviese para este duelo.

También fue uno más de la sesión Rodrygo Goes. El brasileño se cayó a última hora de la convocatoria contra el Girona por molestias musculares, pero sí ha podido entrar en la lista. No obstante, no apunta a titular contra la Atalanta. El resto de los jugadores se entrenaron con normalidad en una sesión en la que en los 15 minutos abiertos a la prensa, los madridistas calentaron e hicieron rondos.

Hay que recordar que el Real Madrid llega a este partido en una posición muy delicada en la Champions. El vigente campeón ocupa la posición vigesimocuarta, siendo en estos momentos el primer equipo que no quedaría eliminado. En cinco partidos han sumado seis puntos de 15 posibles y en las dos últimas jornadas han perdido contra el Milan en el estadio Santiago Bernabéu y frente al Liverpool en Anfield. Por lo tanto, poder contar con Vinicius es muy importante para los blancos en su lucha por acabar lo más alto posible en la fase liga de la máxima competición continental.