Vinicius y su renovación con el Real Madrid: «Yo tengo dos años de contrato…»

Vinicius fue elegido mejor jugador del partido entre el Real Madrid y el Salzburgo, correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes. El brasileño fue el gran protagonista del encuentro al abrir el marcador y asistir de tacón a Valverde en el segundo gol del equipo.

Al finalizar el encuentro, el brasileño mostró su satisfacción tanto por su actuación individual como por la clasificación a octavos de final: «Estoy muy contento por el gol, la asistencia y todo lo que estamos haciendo en esta competición. Viene ahora el momento más importante, lo que más nos gusta, y donde podemos ganar un título importante para este club».

Vinicius valoró también el rendimiento colectivo del equipo, destacando especialmente el primer tiempo de los blancos: «Tenemos buenas sensaciones, hemos jugado muy bien en la primera parte. La segunda fue un poco más floja, pero es normal. Tenemos que descansar para el próximo partido, que es muy importante en octavos y no podemos fallar».

Respecto al sistema de juego que Xabi Alonso está implantando en el equipo, el brasileño reconoció que la plantilla sigue en proceso de adaptación, pero con buenas sensaciones: «El míster nos está diciendo poco a poco lo que tenemos que hacer y nos vamos encontrando con su juego. Hoy ha sido un buen partido para eso».

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la asistencia de tacón que sirvió para el gol de Valverde, el segundo tanto de los madridistas. Vinicius la calificó como una de sus mejores jugadas: «No he visto la repetición, pero ha sido una buena asistencia, creo que una de las mejores que he dado. Sobre todo que sea para Valverde, que siempre me da mucha confianza. Es uno de nuestros capitanes y siempre es bueno que marque».

Por último, habló sobre su futuro y su renovación: «Ojalá pueda seguir aquí por muchos años, siempre he dicho que es el club de mi vida. Estoy muy contento con todo el entrenador y el cuerpo técnico y ojalá pueda seguir aquí». «Sí, yo tengo dos años de contrato… hasta 2027. Siempre he dicho que tengo que seguir aquí toda mi carrera y hacer una gran historia con este equipo», concluyó.