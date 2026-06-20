Vinicius reconoce estar con Brasil «en el mejor momento de mi vida»

Vinicius completó un gran partido ante Haití en el Mundial. Ya como líder claro de Brasil, el jugador del Real Madrid marcó un gol, pero participó activamente en el juego ofensivo de la selección que entrena Carlo Ancelotti, que goleó a Haití en su segundo encuentro en el Mundial (3-0).

Tras el partido, Vinicius se reivindicó, pero no sólo en lo que tiene que ver con el aspecto futbolístico, sino en lo que va más allá. «Estoy en el mejor momento de mi vida en el plano físico, técnico y mental, eso es lo importante», comentó el jugador del Real Madrid. Las palabras son muy importantes por el contexto al que llegó al Mundial, tras una mala temporada con el equipo blanco.

«Siempre soñé con llegar al 100% a la mejor competición del mundo y con hacerlo así, estando disponible para marcar goles, dar asistencias y hacer grandes partidos», añadió Vinicius, dejando claro que él se encuentra perfectamente, tanto en el plano físico como mental.

Como él mismo reconoció, estar bien en el plano físico, técnico y mental «es muy importante para mí porque me da confianza para el siguiente partido y espero seguir así». Ese próximo encuentro es clave para Brasil. Se mide a Escocia en el último duelo del grupo y dependerá de los goles (si se cuenta que Marruecos ganará a Haití) para ser primera o segunda de grupo y tener un camino u otro en las eliminatorias del Mundial.

«Estoy aquí para seguir mejorando y llevar a Brasil a lo más alto», concluyó un Vinicius que acabó muy discutido la temporada con el Real Madrid, que tiene pendiente renovar con el club blanco, pero que ha llegado al Mundial en un gran momento y lo va demostrando con, por ahora, dos goles en dos partidos.