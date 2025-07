Vinicius cambia el plan del Real Madrid

El Mundial de Clubes ha supuesto un pequeño terremoto dentro del Real Madrid. El club blanco tenía clara cuál era su hoja de ruta para este verano. Tras los cuatro fichajes -Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras- ya realizados, desde la entidad madridista tienen claro que no habrá más incorporaciones y ahora comienza la operación salida. Son varios los nombres que hay encima de la mesa, pero hay un invitado inesperado sobre el que, hasta hace no tanto, no se dudaba de su continuidad: Vinicius Junior.

El Real Madrid daba por hecho que Vinicius iba a renovar su contrato, tal y como estaba hablado y acordado, aunque no firmado. Solo faltaba rubricarlo en un papel, pero, por el momento, el brasileño ha decidido frenarlo absolutamente todo, y esto cambia su situación. El club blanco estaba abierto a hacer una gran venta este verano, y todas las miradas apuntaban a Rodrygo Goes, pero ahora la situación es diferente.

Si Vinicius mantiene su idea de no renovar su contrato, el Real Madrid estaría abierto a su salida si llega una gran oferta que satisfaga al club blanco. Y es que el brasileño tiene contrato hasta 2027, y lo que no quieren desde Valdebebas es que llegue al próximo verano con la opción real de tratar de ser libre 12 meses después y con la posibilidad de poder negociar con el equipo que quiera en seis meses. Por lo tanto, la situación ahora es diferente.

En el Real Madrid, tras hacer cuentas, entienden que deben dar salida a un jugador que reporte una cantidad de millones importante. Tras el Mundial de Clubes y lo gastado en los cuatro fichajes ya realizados, la entidad madridista debería ingresar unos 90 kilos para cuadrar presupuestos. Podría no hacerlo, pero no es la filosofía de un club que cuida al milímetro su economía. Y para ello, las dos opciones que tiene en la plantilla son Rodrygo o Vinicius.

Sólo saldría uno

El Real Madrid no va a vender en ningún caso a los dos jugadores. O vende a Rodrygo, o deja marchar a Vinicius, o se queda con ambos, algo que también podría suceder. Pero lo que es una evidencia es que, en estos momentos, desde Valdebebas observan con atención los movimientos del ‘7’ para saber a qué atenerse en las próximas semanas.

Por otro lado, Rodrygo ha recibido el interés de varios clubes de Inglaterra y del PSG, que estaría encantado de hacerse con sus servicios. En la Premier, Liverpool o United, entre otros, están pendientes de sus movimientos. No obstante, el Real Madrid espera acontecimientos para tomar decisiones.