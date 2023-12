El video viral de Toni Kroos contra un intruso que se coló en su casa

Toni Kroos ha vivido unos momentos muy tensos en su domicilio después de que se les colara un ratón. El centrocampista del Real Madrid buscó al roedor por todos los recovecos de la casa: armarios, estanterías, cajones… Este rival ha sido uno de los más complicados a los que ha tenido que enfrentarse el futbolista germano que está aprovechando que no tienen partido entre semana para descansas y pasar tiempo con su familia.

Desde la cuenta oficial del programa de televisión que tiene Kroos junto a su hermano Felix, LuppenTV, publicaron un vídeo en el que se ve al futbolista del Real Madrid inspeccionando todos los compartimentos de la habitación en busca del ratón. Al más puro estilo Tom Cruise en Misión Imposible, el mediocentro germano se las ingenia como puede para buscar y dar caza al roedor que se ha colado en su casa, como se muestra en este vídeo viral que ha compartido el jugador en sus redes sociales.

«Toni también se está volviendo Real lentamente en la vida real. ¡El cazador de ratas de Madrid! No necesita guantes», asegura la cuenta oficial del programa de los hermanos Kroos. Este episodio lo titulan: ¡El Balón de Oro del Kaiser Franz!». En este vídeo, el futbolista blanco narra sus aventuras para intentar cazar al ratón. En las imágenes se puede apreciar como Kroos busca por los diferentes compartimentos de la habitación para encontrar al ratón que se escabullía por las esquinas una y otra vez.

El jugador del Real Madrid mira en todos los lugares y mueve las cajas para intentar localizar al animal. Para ello, Toni se sube a una silla e incluso llega a trepar por el mueble que hay debajo de los compartimentos donde se encuentra el roedor, sin importarle si quiera el riesgo que conllevaba. En las imágenes del vídeo se aprecia como el alemán se ayuda de un recogedor pequeño para mover las cajas por si acaso se encontraba con él mientras movía algunos de los objetos.

Kroos 1-0 ratón

Finalmente, la historia terminó con final feliz para Kroos y su familia. El jugador consiguió localizar al pequeño ratón, que se encontraba en lo que parece una pequeña trampa para ratones dentro de uno de los compartimentos de la habitación. Toni se puso en modo Tom Cruise y consiguió llevar a cabo esta misión imposible con un final feliz, como Ethan Hunt en sus misiones.

En el final del vídeo aparece la cara de Kroos tras conseguir cazar al ratón después de una búsqueda exhaustiva. De esta manera, el futbolista alemán del Real Madrid demuestra que también es uno de los mejores en este tipo de aventuras fuera de los terrenos de juego. El centrocampista no deja de sorprender a sus seguidores con estas aventuras a lo Misión Imposible en sus ratos libres. Toni tiene talento dentro y fuera de los terrenos juego, como así ha demostrado en este vídeo, y no hay nada ni nadie que se le pueda resistir. Ya no solo hace magia con el balón en los pies sino que también es capaz de ponerse el mono de trabajo y cazar al ratón que se ha colado en su casa y que tantos quebraderos de cabeza le ha causado.