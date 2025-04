El vestuario del Real Madrid lo tiene claro: «Primero la Liga y luego la remontada»

¿Cree el vestuario del Real Madrid en la remontada contra el Arsenal en los cuartos de final de la Champions? Pues si uno observa con atención el gesto y tono de Carlo Ancelotti en la previa del encuentro contra el Alavés puede pensar que no, puesto que el italiano se mostró tremendamente prudente y enseñó un perfil bajo que llamó la atención en la sala de prensa de Valdebebas. Pero la realidad es que en ese vestuario sí se cree que se puede lograr la machada, aunque todos tienen claro que lo primero que deben hacer es seguir peleando por la Liga.

La plantilla del Real Madrid no piensa en otra cosa que no sea la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental contra el Arsenal. Quieren vivir ya ese momento en el que el Bernabéu jugará para tratar de lograr la gesta. La afición está emocionada y convencida de que estos jugadores pueden hacerlo, pero antes, estos futbolistas tienen claro que deben centrarse en la Liga. No queda otra.

El Real Madrid tiene claro que el partido contra el Alavés de este domingo es tremendamente importante. «Primero la Liga y luego la remontada», se asegura en ese vestuario. Y es que la plantilla tiene claro que lo que pasó en el Emirates Stadium fue un borrón de esos difíciles de perdonar, pero que se puede enmendar. Pero tienen todavía más claro que no pueden tirar el campeonato doméstico.

Por todo esto, el perfil bajo de Ancelotti, el silencio del club, la calma tensa que se respira en Valdebebas. Desde el Real Madrid no se quieren distraer. Poco se habla todavía de remontada, de supersticiones, de rituales. Nada. La afición sí lo hace, pero la entidad no: ellos están centrados en ganar al Alavés y será a partir del lunes cuando todo comience a fluir. Por delante, 72 horas en las que se tratará de hacer que la noche del miércoles sea tremendamente especial.

El club prepara la remontada

El Real Madrid está preparando la remontada. Habrá vídeos motivacionales, mensajes, recuerdos del pasado, convocatorias previas al encuentro, un mosaico espectacular en el Bernabéu… Habrá de todo, pero antes, lo más importante, es el Alavés. Por ello, la plantilla se ha centrado en este partido que se jugará en Mendizorroza y así lo ha transmitido el propio Ancelotti en rueda de prensa.

«Mañana quiero ver a un Madrid que sea capaz de recuperar las sensaciones positivas. Está claro que todo el mundo piensa en el partido del miércoles, pero eso pasa por la actuación de mañana. Seguimos en la pelea por la Liga, es necesario jugar bien y ganar», aseguraba Ancelotti.