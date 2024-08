El vestuario del Real Madrid capta el mensaje: «Tenemos que centrarnos»

Mensaje recibido por el vestuario del Real Madrid. Los hombres de Carlo Ancelotti saben que no han estado a la altura de lo que se espera de ellos en este inicio de temporada. Tres partidos oficiales y en ninguno han terminado de mostrar la idea de juego que el entrenador italiano les pide. Si bien es cierto que no les reprocha que jueguen mejor o peor, ya que el equipo está en plena fase de adaptación a un nuevo estilo donde todas las piezas deben ir encajando poco a poco, no perdona la falta de actitud de delanteros o defensas. Por ahí Carletto no pasa y se lo ha hecho saber a sus futbolistas.

La plantilla ha captado el mensaje y coincide en que deben mejor en el siguiente partido, que será en Las Palmas este jueves. La segunda mitad contra el Mallorca, donde se escaparon los dos primeros puntos de la temporada, o la primera parte frente al Valladolid, en la que se llevaron los primeros pitos del Bernabéu, no se puede repetir en el estadio de Gran Canaria, donde aterrizarán a cinco puntos del Barcelona, aunque con un partido menos. Si bien es cierto que esto sólo ha empezado, distanciarse demasiado nunca es una buena señal y obliga a hacer esfuerzos mayores en una temporada que de por sí ya está muy cargada de partidos.

«Tenemos que reaccionar y sólo nos vale ganar ante Las Palmas», trasmiten desde el vestuario del Real Madrid a horas de coger un avión que les lleve a Gran Canaria para jugar la tercera jornada de Liga contra los insulares. Una visita complicada, como lo son casi todas en el campeonato español, en la que deberán subir sus prestaciones para sumar tres puntos importantes tanto en lo anímico como en lo futbolístico.

Ancelotti les vino a decir que debían espabilar. Es cierto que ganaron la Supercopa de Europa, pero las sensaciones no son buenas. «El equipo jugó desastrosamente mal. Ancelotti no es un tipo de gritar ni acalorado, es pedagógico y por ello seguro tiene la autoridad que tiene en el vestuario. Les hizo una reflexión y les dijo que al fútbol no se juega andando. Quería más velocidad, transiciones… el espectáculo que dio el Madrid en el primer tiempo contra el Valladolid con suplentes, fue un poco lamentable y estaba ciertamente enfadado, pero no es un tipo que entre montando cristos. Les dijo exactamente: ‘Al fútbol no se juega andando’», explicó Eduardo Inda, director de OKDIARIO en El Chiringuito de Jugones.

Lo más importante es que la plantilla ha entendido el malestar del italiano por las sensaciones mostradas en estos primeros partidos de temporada y tienen claro que deben dar más de ellos mismo en el duelo que enfrentará al Real Madrid contra Las Palmas en Gran Canaria.

Pretemporada en Valdebebas

Al mismo tiempo, el Real Madrid está aprovechando estas semanas, donde el calendario no es extremadamente duro. Por ello, Ancelotti está aprovechando estos días en Valdebebas para que los jugadores jueguen juntos y adquieren automatismos necesarios para que el equipo pueda carburar dentro del terreno de juego.

Sin ir más lejos, en la sesión previa al duelo contra Las Palmas, Ancelotti estuvo trabajando la táctica durante casi una hora con el objetivo de mejorar el juego de su equipo cuanto antes. Los blancos necesitan mejorar, pero lo bueno es que parece que en Valdebebas han encontrado cual es el problema.