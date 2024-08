Ancelotti: «Mbappé lleva dos semanas sin marcar, no es el momento de preocuparnos»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Las Palmas y Real Madrid en la tercera jornada de Liga. Los blancos, tras ganar al Valladolid en el Bernabéu, buscan la primera victoria fuera de casa en esta Liga. El italiano recupera para este encuentro a Mendy. Antes comenzar, Ancelotti se quiso acordar de Juan Izquierdo y Eriksson, ambos fallecidos.

Sobre qué partido se espera contra Las Palmas, fue claro: «Esperamos un partido intenso a pesar de calor y de estar empezando. Le gusta jugar y creo que va a ser así». También habló del reto de la temporada: «Va cambiando. El año pasado los sacamos en los últimos minutos. Es normal que pasa todos los años».

«Hay que hablar de algo más general. Hay que tener un equipo compacto y para eso es importante el trabajo de los delanteros y de los defensas. Si el delantero presiona y la defensa no sale, no hay equipo compacto Igual que si los atacantes no bajan», comentó.

Ancelotti comparó a Cristiano con el ataque actual: «Aquí no va a pasar el problema de los goles. Tenemos muy buenos delanteros, al igual que en la época de Cristiano. Todos han trabajado muy bien».

Ancelotti habló del nuevo formato de la Champions: «No tengo opinión porque nunca hemos jugado. Hay que ser pacientes. A veces algo nuevo puede ser bueno para competición y para todos. Es un poco más complicado para el calendario».

El italiano comentó lo que le pide a Tchouaméni: «Es fundamental para nosotros. No le pido ser Kroos, como no le pedía a Toni ser Tchouaméni. Cada uno tiene sus características y son muy importantes para nosotros».

Por otro lado, habló de lo que dijo sobre que pedía a los jugadores que pidiesen el cambio cuando estén cansados: «No ha sido un toque de atención a nadie. He hablado de un tema del que creo que es importante. Fue mi opinión sin poner en riesgo a nadie. Los más críticos somos nosotros para buscar la mejor solución posible».

«La idea es hacer cambios cuando empiece la Champions», comentó. Además, no quiso pronunciarse sobre la inscripción de Dani Olmo con el Barcelona: «Es una pregunta que le tenemos que hacer a la Liga. Respetando a todos los clubes y todas las decisiones».

«Está progresando muy bien. Es muy humilde y me parece que se está adaptando muy bien. No ha marcado en dos semanas, por lo que no nos debemos preocupar. Tiene ganas de marcar en el próximo partido, al igual que Vinicius», aseguró sobre Mbappé. Ancelotti también habló de Militao: «Ha vuelto a su mejor versión, aunque le puede faltar algo. Está mostrando continuidad en el juego y forma muy buena pareja con Rüdiger. Que se adapta es sólo cuestión de tiempo».

«Las lesiones en este momento de la temporada es lo que pasa cuando tienes un calendario muy apretado. Hay que elegir entre las vacaciones y el trabajo. Esto es lo que pasa. No es que en agosto baje la intensidad, sigue igual. Por lo tanto, el jugador no está preparado como en noviembre o diciembre, por lo que se lesiona. Esto es un problema para todos y nos produce tristeza, porque nos gusta enfrentarnos a los mejores», comentó sobre las lesiones. Por último, habló de los centrales: «Jacobo tiene todo para reemplazar a Militao o Rüdiger. Alaba empieza a correr y lo más importante es ser paciente con él».