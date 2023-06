Vallejo y Odriozola abren la puerta de salida.

Jesús Vallejo y Álvaro Odriozola están abiertos a cambiar de aires este verano. A pesar de tener contrato hasta 2025 y 2024, respectivamente, ambos jugadores saldrán del Real Madrid en las próximas semanas si nada cambia. No cuentan para Carlo Ancelotti, no van a contar y ambos han entendido que lo mejor que pueden hacer paras sus respectivas carreras es firmar por otros equipos que sí les ofrezcan los minutos que en estos momentos no encuentran en el club blanco.

El Real Madrid quiere que ambos jugadores salgan, pero no quieren que lo hagan a coste cero. La idea del club blanco es percibir una cantidad de dinero por ambos. Las pretensiones de la entidad madridista no son muy elevadas, pero no están por la labor de rescindir el contrato como ha sucedido con Hazard o Benzema.

El futuro de Odrizola pasa por la Real Sociedad. El lateral derecho quiere regresar al conjunto vasco, de donde salió rumbo al Real Madrid en 2018, para jugar la Champions. No obstante, encima de la mesa tiene otras posibilidades y las está valorando. Los blancos le pondrán todas las facilidades para que encuentre un nuevo destino donde pueda tener la continuidad que no ha adquirido en el Santiago Bernabéu.

Charla pendiente con Vallejo

La situación con Jesús Vallejo es diferente. El central está pendiente de tener una conversación con el club, donde se le explicará que lo mejor que puede hacer es salir. El aragonés tiene ofertas encima de la mesa de Primera, donde el Granada, que ha ascendido, está muy atento a sus movimientos, y del extranjero. Por primera vez, entiende que lo mejor para su futuro es hacer las maletas.

Las próximas semanas serán claves para decidir el futuro de ambos jugadores, que salvo sorpresa no seguirán en el Real Madrid la próxima temporada. Tras Benzema, Mariano, Hazard, Asensio, los siguientes serán Odriozola y Vallejo.