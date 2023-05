Valencia-Real Madrid: cuestión de honor

Caerse, levantarse, sacudirse y seguir adelante. Eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid. A eso le obliga su escudo. Aunque Duele, duele mucho la derrota ante el Manchester City en las semifinales de la Champions. El caer y sus formas han dejado tocado a un equipo que sabe que por delante tiene cuatro partidos en los que tienen que defender su honor. No se juegan nada, sólo una segunda plaza que vale para poco, pero el peso de la historia les obliga a dar la cara. Y para ello, tendrán que ganar a un Valencia que llega en posiciones de peligro y que también está obligado a sumar de tres en tres para seguir fuera del descenso.

Para este encuentro, Ancelotti, que ha asegurado en rueda de prensa que Florentino Pérez el viernes le confirmó que iba a seguir siendo una temporada más entrenador del Real Madrid, no podrá contar con Mariano y Hazard. A ninguna de las dos partes les importa mucho no estar en Mestalla. Para uno no cuentan y a los otros hace tiempo que les da igual.

El resto de la plantilla sí está disponible y Ancelotti podría repetir el mismo once que formó y perdió en el Etihad. Courtois estaría en la portería. La defensa sería formada por Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga. En el centro del campo formarían Kroos, Valverde y Modric. Y arriba estarían Rodrygo, Vinicius y Benzema. Precisamente, al capitán, que todavía no ha marcado en el mes de mayo, le ha defendido el italiano.

Obligados a ganar

Enfrente está un Valencia que necesita ganar. El equipo valencianista empezó la jornada fuera del descenso tras su agónica victoria en Balaídos, con protagonismo para otro canterano como Alberto Marí, autor del decisivo 1-2.

Rubén Baraja ha tenido la ventaja de tener toda la semana para preparar este importante duelo, donde los tres puntos valen mucho porque le harían alcanzar la franja de los 40. Es decir, estar mucho más cerca de la salvación. El público le dará un plus a un equipo que deberá gestionar bien la presión y el no cometer errores ante un rival que, concentrado o no, suele perdonar poco.

El técnico valencianista tendrá que recomponer el centro de su defensa por las bajas por sanción de Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby, mientras que respecto a la visita a Vigo recupera a Edinson Cavani, que se perfila titular, y a Thierry Correia, que pugnará por un puesto con Dimitri Foulquier.