Unos problemas en la espalda alejan a Isco de Balaídos

Isco Alarcón es duda para Balaídos. El jugador malagueño sufre molestias en la espalda y su presencia en el duelo que enfrentará a Celta y Real Madrid próximo sábado. Por otro lado, Kroos ha regresado a Valdebebas, pero ha perdido peso y se siente un poco débil después de una fuerte gastroenteritis, por lo que no volverá a los entrenamientos hasta el jueves.

Dani Carvajal y Eduardo Camavinga ya se han entrenado con normalidad, mientras que los jugadores sudamericanos, Modric, Bale y Jovic se incorporarán el jueves al trabajo con el equipo. Además, Ancelotti, que ha dado positivo por coronavirus, tiene síntomas y no se encuentra bien. No regresará a los entrenamientos hasta que no mejore y, en el caso de no dar negativo, puede estar con el equipo siempre que se encuentre bien de salud.

Por último, Eden Hazard, que fue operado el miércoles, ha pasado una noche muy tranquila. La idea es que el viernes regrese a Valdebebas a trabajar para continuar con una recuperación que ya ha comenzado en su domicilio con unos ejercicios.