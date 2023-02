Brahim Díaz ha llegado a una conclusión que afecta directamente al futuro de la selección española. El jugador del Real Madrid cedido al Milan tiene decidido que, en el caso de que Luis de la Fuente no le cite en la lista de convocados que dará a conocer en el mes de marzo, dará el paso de dar el «sí» a Marruecos para comenzar a defender los colores del León del Atlas.

Marruecos está tratando de convencer a Brahim para que se una a su proyecto. La que fuera la selección revelación en el Mundial de Qatar quiere afianzarse como una de las mayores potencias a nivel internacional y para ello sueñan con convencer al malagueño, que siempre ha tenido claro que quería defender los colores de España, cosa que ha hecho en las categorías inferiores. Pero a sus 23 años no puede seguir esperando al combinado español.

Brahim puede jugar con Marruecos porque todavía no ha debutado en partido oficial con la selección española. A pesar de que sí es internacional absoluto tras jugar el amistoso que tuvo que disputar la selección española sub-21 en junio de 2021 ante Lituania tras el positivo por coronavirus de Busquets, duelo en el que marcó un gol, el malagueño todavía no se ha estrenado en partido oficial, por lo que está a tiempo de cambiar de país. Luis Enrique sí le convocó en noviembre de 2021, pero no jugó ni un minuto.

Brahim, nacido en Málaga, tiene la doble nacionalidad, ya que tiene ascendencia marroquí por parte de su abuela paterna, que emigró a España desde Marruecos. El combinado africano, a través del seleccionador Walid Regragui, ya han puesto en marcha la maquinaria y en la mano de la RFEF está que no termine convirtiéndose en internacional absoluto marroquí. Si Luis de la Fuente le cita y le hace debutar ante Noruega o Escocia, no habrá marcha atrás y ya será para siempre español.

Tranquilidad en Las Rozas

En Las Rozas están muy tranquilos ante esta situación. A pesar de que Brahim tiene claro que si no recibe la llamada de España en marzo escucharía los cantos de sirena de Marruecos, el malagueño no va a mover ficha hasta ese momento. Tal y como ha hecho desde siempre. El deseo de los africanos viene de lejos, pero el atacante siempre ha tenido claro que su deseo es jugar con la selección española, tal y como ha hecho en las categorías inferiores.

Ahora, con Luis de la Fuente como seleccionador, la posibilidad de que sea llamado gana opciones. Para el riojano, Brahim siempre ha sido un jugador importante y su nivel actual le permite seguir siéndolo. Por lo tanto, salvo sorpresa, estará entre los elegidos para jugar ante Noruega y Escocia los dos primeros partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024. Lo merece por su nivel deportivo y es necesario para acabar con cualquier deseo marroquí.