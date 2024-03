La UEFA da el OK para que el Real Madrid-Leipzig se juegue con la cubierta del Bernabéu cerrada

La UEFA ha aprobado la petición del Real Madrid y jugará su partido de la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Leipzig con la cubierta del Santiago Bernabéu cerrada. Así lo ha confirmado el organismo que acoge la máxima competición de clubes a nivel continental, siendo de esta forma el primer encuentro que disputará el equipo blanco con esta innovación en la Copa de Europa.

El encargado de dar el visto bueno al techo cerrado ha sido el árbitro del partido, Davide Massa, en la reunión previa a la cita de Champions. El Real Madrid jugó sus tres partidos de fase de grupos a cielo abierto en el Bernabéu, pero este miércoles estrenará en Europa una de las grandes características de su nuevo estadio.

A diferencia de en la Liga, donde el Real Madrid decide qué hacer con la parte superior de su templo, en la Champions es la UEFA y el colegiado en cuestión quienes deciden y, sin atender al factor climatológico, han visto con buenos ojos que esta gran cita entre los blancos y el Leipzig se dispute con el techo cerrado.

Este tema ya enfadó mucho al Atlético de Madrid, que antes del derbi de Liga del pasado 4 de febrero dejó caer que no estaba nada satisfecho con la decisión del Real Madrid. El equipo colchonero, que ya sabía que los blancos habían empleado esta herramienta en el Bernabéu, mostró su sorpresa porque consideraba que no se daban las condiciones para usarlo al no hacer frío ni haber lluvia prevista para la hora del partido.

La cubierta cerrada del Bernabéu se estrena en Champions

Pero la cubierta cerrada no será la única medida que se ha adoptado para un encuentro en el que el césped se regará tras el calentamiento y en el descanso. El Real Madrid se vestirá de blanco con el portero de verde, mientras que el Leipzig lo hará de azul con diferentes tonos y el portero lucirá de amarillo.

Además, el Real Madrid está de aniversario este miércoles, un día en el que cumple 122 años de historia. Los blancos buscan tener un cumpleaños en la vuelta de los octavos de final de la Champions, un duelo donde los madridistas tienen ventaja, gracias al golazo que hizo Brahim en tierras germanas, pero con la convicción de que no se pueden relajar lo más mínimo si no quieren ver como una noche llamada a ser feliz, se convierte en un mal trago que puede acabar en tragedia.

Carlo Ancelotti ha querido dejar claro a sus jugadores en los días previos a este encuentro que no se pueden relajar. Carletto y sus futbolistas saben que están atravesando el momento irregular que todos los equipos tienen todas las temporadas, por lo que la concentración se debe multiplicar para evitar sustos innecesarios.

El Real Madrid ha llegado a este tramo de la temporada en un buen momento en cuanto a su situación. En Liga son líderes sólidos, aventajando en siete y ocho puntos a Girona y Barcelona, y con ventaja en los octavos de Champions, pero también son plenamente conscientes de que un traspié un esperado haría saltar por los aires la temporada