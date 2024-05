Tuchel repite predicción con Gnabry tras fallar la misma en la ida: «Marcará en el Bernabéu»

Thomas Tuchel es un entrenador insistente, también con sus ideas, y por ello tras empatar a dos en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid volvió a insistir en que Gnabry marcará en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu. En la rueda de prensa previa, el técnico alemán dijo que su futbolista iba a marcar seguro en el Allianz Arena seguro. Y no fue así. Ahora repite predicción con Madrid como objetivo.

«Gnabry marcará en el Santiago Bernabéu. Esto solamente es la primera parte, falta la segunda parte en Madrid y él marcará», señaló Thomas Tuchel tras la finalización del partido en el Allianz Arena. El técnico alemán había afirmado que su futbolista iba a marcar contra los blancos y no acertó. Los goles alemanes los anotaron Leroy Sané y Harry Kane desde el punto de penalti.

La realidad fue que Serge Gnabry jugó muy poco contra el Real Madrid en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones. El extremo alemán no fue titular y Thomas Tuchel, a pesar de su predicción y su confianza en el atacante, no lo sacó hasta el minuto 80. Salió por Thomas Müller y en ese momento el Bayern de Múnich estaba ganando 2-1. Pocos minutos después Vinicius empató de penalti y el marcador ya no volvió a moverse.

Thomas Tuchel is adamant @SergeGnabry will score in the Bernabeu 🔥👀 🔗 https://t.co/LD3WY1Ks8C pic.twitter.com/5KjExiQPYE — Hayters TV (@HaytersTV) April 30, 2024

Thomas Tuchel compareció en rueda de prensa tras el encuentro que empataron Bayern y Real Madrid en la ida de las semifinales de la Champions. Los alemanes hicieron un gran partido ante los blancos, pero finalmente sólo se pudieron llevar un empate.

Tuchel comenzó analizando el partido: «El resultado es el resultado. Es lo que toca. Tuvieron dos oportunidades más un penalti y las metieron. Tienen la calidad y la eficiencia. Supieron esperar. Tuvimos una buena oportunidad en los primeros 15 minutos. Perdimos el primer tiempo y ganamos el segundo. Pudimos marcar un tercer gol, pero no pudo ser. Regalamos un penalti. La cosa está pareja. El ganado se lo lleva todo, debemos asumir la lucha. Viajaremos con confianza».

Sobre el Bernabéu, donde ganó, fue claro: «No es lo importante si yo lo sé, lo importante es creer. Quedan dos pasos más y veremos si es posible. Podremos crear oportunidades. Es un escenario muy complicado y un desafío, esa es la belleza. Tenemos una situación muy clara, podemos olvidar el resultado y empezar cero a cero. El objetivo es ganar. Tenemos que ser valientes y estar concentrados».

Tuchel analizó el cambio tras el primer tiempo: «Empezamos muy bien. Tuvimos dos delanteros y dos extremos. Quisimos apoyar a los defensas. Fue difícil sacar provecho del espacio con la defensa cerrada. Perdimos nuestro ritmo y la confianza. En el segundo tiempo cambiamos y fuimos más agresivos. Teníamos miedo de cometer un error. Tuvimos grandes ocasiones, pero el Real Madrid es así. No hay que estar decepcionado y pensar en el siguiente partido». Sobre lo que dijo de Gnabry, que aseguró que iba a marcar, mantuvo su apuesta: «No marcó en la ida, pero lo hará en la vuelta».