Tremendo enfado de Laso: «¡Si no queréis jugar, decídmelo!»

Pablo Laso se pilló un buen enfado con sus jugadores durante el partido de Euroliga que media al Real Madrid contra el Zalgiris Kaunas en Lituania. El técnico madridista paró el partido con el primer cuarto a punto de terminar para dar instrucciones a sus jugadores y, sobre todo, para abroncarles por lo que estaban haciendo sobre el parqué. En esos momentos, los lituanos ganaban de 10 a los madridistas, que habían pegado un bajón considerable en los últimos minutos, permitiendo que los locales se adelantasen en el marcador y lograsen establecer una importante diferencia. El vasco pregunto muy enfadado a los suyos «¿queréis jugar o no?», reprendiéndoles con que «¡si no queréis jugar, no juguéis! ¡No pasa nada, decídmelo!»

Los blancos llegaban tras perder la final de la Copa del Rey ante el Barcelona y, aunque comenzaron ganando en Kaunas, los lituanos empezaron a distanciarse en el marcador antes de acabar el primer cuarto de juego. Laso tuvo que intervenir, para poner en su sitio a los suyos y tratar de virar el rumbo del partido: «¡Seguimos en depresión! Dos bandejas, otra bandeja, un balón perdido, una falta en ataque, un balón de campo a campo… ¡Seguimos en depresión! Es un partido de baloncesto. Si no queréis jugar, no juguéis, no pasa nada. ¡Decídmelo, así no me llevo un mal rato! ¿Queréis jugar o no? ¡Coño! ¿Pero qué cojones han hecho para llevarnos 10 puntos?»