‘The Wall Street Journal’ elogia a Florentino Pérez por construir «la dinastía más grande del fútbol»

The Wall Street Journal, el diario financiero más influyente de Estados Unidos, ha alabado a Florentino Pérez por ser «un visionario del fútbol», «uno de los ejecutivos más exitosos de la historia del deporte» y por construir «la dinastía más grande del fútbol».

El Real Madrid juega este sábado la final de la Champions League en Londres y en caso de ganarla, Florentino Pérez se convertirá ya en el presidente con más Copas de Europa de toda la historia, desempatando así con Santiago Bernabéu. En un extenso artículo, The Wall Street Journal repasa la trayectoria del presidente del club blanco y especialmente cómo construyó Pérez esta «dinastía» a través de aciertos en el plano deportivo y económico.

Para ello, el prestigioso diario norteamericano cuenta una anécdota de hace unos años cuando un grupo de directivos de Disney visitó el Santiago Bernabéu. «Se detuvo ante su orgullo y alegría, un deslumbrante estuche que contenía una fila de Champions League. Pero eso no es exactamente lo que Pérez quiso señalar. Estuvo allí para mostrarles un pequeño balón de plata, otorgado por la FIFA, reconociendo al Real Madrid como su Club del Siglo XX», recoge The Wall Street Journal.

Sobre la final de este sábado en Londres, el prestigioso diario financiero explica que «una victoria ampliaría la brecha entre el Real Madrid y cualquier otro club del continente, ya que ninguno ha sido coronado campeón de Europa más de siete veces. Pero también subrayaría el estatus de Pérez como uno de los propietarios o ejecutivos más exitosos en la historia del deporte. Como arquitecto del éxito moderno del Real Madrid, él solo ya ha supervisado seis de los 14 triunfos europeos del club, incluidos cuatro en las últimas ocho temporadas», continúa el influyente diario estadounidense.

The Wall Street Journal recoge cómo construyó Florentino Pérez una era tan exitosa en el fútbol, desde su primera etapa que comenzó en el año 2000 hasta la actual, la más exitosa de la historia del fútbol. Y no sólo en lo deportivo, señala este periódico, sino también en asuntos tan importantes para el Real Madrid como la «pelea con la liga española por los pagos de derechos de televisión, que no podían igualar la fiebre del oro en la Premier League inglesa». Y la obra del nuevo Santiago Bernabéu, que «necesitaba renovarse».

El liderazgo de Florentino Pérez

Especialmente hace hincapié el diario estadounidense en el liderazgo de Florentino Pérez en la creaci la Superliga europea, «que generaría más partidos para la élite del continente, junto con más ingresos por televisión». Explica esta prestigiosa cabecera a sus lectores cómo el presidente del Real Madrid incide en que los aficionados al fútbol piden ya «más enfrentamientos entre pesos pesados todo el tiempo» y recuerdan una de sus palabras en el año 2022 para ejemplificarlo: «Si la UEFA organizara el tenis, difícilmente habríamos visto partidos entre Nadal y Federer».

El extenso artículo que dedica el diario financiero a Florentino Pérez continúa con elogios la planificación deportiva en el Real Madrid, poniendo como ejemplos los fichajes de Vinicius y Rodrygo, fichados por menos de 100 millones de euros entre los dos cuando tenían 18 años y ahora son estrellas mundiales. «Incluso los jugadores más caros, como la sensación inglesa Jude Bellingham o el mediocampista francés Aurelien Tchouaméni llegaron mucho antes de cumplir 23 años, en lugar de en su mejor momento», continúa el artículo.

También recoge el acierto de Florentino Pérez en confiar en Carlo Ancelotti, «el entrenador ideal», un hombre que ya tiene dos Copas de Europa con el Real Madrid y que este sábado puede ganar la tercera, la quinta en el total de su carrera como entrenador.

Por último, el influyente diario estadounidense recoge cómo Florentino Pérez también ha logrado traer una «superestrella» como agente libre y que supone «otro premio para este verano». Esa estrella es Kylian Mbappé, que en los próximos días será oficialmente jugador del Real Madrid, tal y como adelantó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, el pasado mes de febrero. «Creció idolatrando la obra de Pérez», recoge The Wall Street Journal sobre Mbappé.