“Tenemos un equipazo”. En el Real Madrid viven tranquilos y convencidos de que han hecho todo lo que tenían que hacer para mejorar la plantilla del vigente campeón de Europa y de Liga. Los blancos han fichado este verano a Rüdiger y Tchouaméni, dos futbolistas que mejorarán tanto la defensa como el centro del campo de un equipo que la temporada pasada fue el gran dominador del continente. Por ello, tanto por UCLA como por Valdebebas, donde se reparte en estos días de pretemporada la actualidad madridista, viven seguros de que si nada se tuerce por delante espera otro año de grandes emociones en el que los hombres de Carlo Ancelotti pelearán por seis competiciones. La primera el próximo 10 de agosto en Helsinki, donde se medirán al Eintracht de Frankfurt en la final de la Supercopa de Europa.

Las críticas, desproporcionadas e injustas, que está recibiendo el Real Madrid tras el primer amistoso de la temporada afectan entre cero y nada al club blanco. Ancelotti y su equipo se estrenaron en pretemporada perdiendo por la mínima contra un Barcelona más rodado, ya que los azulgranas afrontaban su tercer amistoso. Además, los blancos notaron en sus piernas el duro trabajo físico al que les está sometiendo Antonio Pintus durante estas semanas, la gasolina que les ayudará a llegar en un estado óptimo de forma al final de la temporada. Los de Xavi, que se tomaron el partido como lo que no era, metiendo una mayor intensidad y, en algunos momentos, agresividad, se mostraron mucho más frescos, lo que pueden terminar pagando con el paso de los meses.

Por lo tanto, en el Real Madrid están tranquilos y convencidos de que están haciendo lo correcto. La plantilla está perfectamente compensada en todas sus líneas y tanto el club como Ancelotti están seguros de que con los que hay pueden competir por todo. De hecho, en estos momentos sólo está abierta la puerta de salida, esa que tomará en los próximos días Borja Mayoral y que quieren que haga lo propio Mariano, aunque el catalán por el momento es partidario de seguir.

El Real Madrid no se plantea más fichajes este verano y sólo una oportunidad de mercado, como la de Eduardo Camavinga el pasado año, podría hacerles cambiar de opinión. Y si fichan algo, será un delantero que encaje con la idea que tiene el club. Es decir, que sea bueno, barato y que acepte ser suplente de Benzema, el mejor jugador del mundo. No obstante, en estos momentos Ancelotti tiene piezas suficientes en el ataque. Los extremos están cubiertos con Rodrygo, Vinicius, Asensio y Hazard, mientras que por detrás de Karim pueden actuar el belga como falso nueve, sin olvidarse de Juanmi Latasa o Mariano, que si como parece no va a salir.