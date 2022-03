Telepizza falta al respeto al Real Madrid y les acusa de querer robar el Clásico

El Clásico que medirá a Real Madrid y Barcelona el próximo domingo en el Santiago Bernabéu ya copa las redes sociales, con comentarios de diversos temas en los que se mezclan posibles vencedores, vencidos, protagonistas y uno de los temas más recurrentes en las últimas horas: las camisetas de ambos equipos para el partido. La cuenta oficial de Telepizza ha aparecido como protagonista en el debate debido a un comentario más que desacertado en el que intentan bromear con la elástica madridista, comparándola para ello con la de los árbitros de forma despectiva.

«¿Los del Madrid ya van directamente vestidos de árbitros o soy yo?», escribieron en un mensaje que va acompañado de sendas fotografías con las camisetas que lucirán Real Madrid y Barcelona en el Clásico. La casaca negra que vestirá el cuadro local, en homenaje a sus 120 años de historia, es el motivo del comentario de la cuenta de Telepizza, que no reparó en la polémica en la que iba a adentrarse con semejante escrito.

¿Los del Madrid ya van directamente vestidos de árbitros o soy yo? pic.twitter.com/sJ25H3wyjk — Telepizza España 🍕 (@telepizza_es) March 17, 2022

Las respuestas no tardaron en llegar, muchas de ellas sin aceptar la broma en la que colocan al Real Madrid como receptor de favores arbitrales. Además, esta no tiene sentido ya que los colegiados habitualmente visten con colores llamativos, por lo que la nueva equipación del Madrid no respondería a los parámetros requeridos.