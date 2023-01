Tchouaméni pide perdón: «No he hecho lo correcto»

Aurelien Tchouaméni no tardó en pedir disculpas después de que se le viera en un París, en un partido de la NBA, mientras el Real Madrid se jugaba en Villarreal el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍

— Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023