Sitúan en la órbita del Real Madrid a Khéphren Thuram, la última joya del fútbol francés

El Real Madrid sigue oteando el mercado tranquilamente y sin grandes necesidades. En los últimos días han relacionado al club blanco con un futbolista que está dando un golpe sobre la mesa en la presente temporada en la Ligue 1. Su nombre es Khéphren Thuram, juega en en Niza, su demarcación es el centro del campo y es el hijo menor de Liliam Thuram, ex del Barcelona y leyenda de la selección francesa. Incluso uno de sus agentes ha confirmado que se lo ha recomendado a Carlo Ancelotti. El jugador pertenece a la agencia que Rafaela Pimienta heredó tras la muerte de Mino Raiola.

Como se ha demostrado en los últimos años con los fichajes de Camavinga y Tchouaméni, el Real Madrid siempre está atento a todo el talento que despunta desde Francia y la última joya que está reluciendo en la Ligue 1 es Khéphren Thuram, futbolista de 22 años que milita en el Niza y que en la presente temporada se está confirmando como uno de los mejores jugadores de la competición.

Khéphren es el hijo pequeño de Lilian Thuram, futbolista que militó en el Barcelona entre otros equipos y fue vital en el Mundial que Francia conquistó en 1998. Con Marcus, su primogénito, triunfando en el Inter de Milán después de abandonar el pasado verano la Bundelisga, todo hace indicar que el próximo en sonar con fuerza en mercados de fichajes venideros es el futbolista del Niza que se desenvuelve en la posición de centrocampista y que ha llamado la atención de los más grandes del fútbol europeo.

Khéphren Thuram y el Real Madrid

No es que el Real Madrid haya movido ficha por un Khéphren Thuram que está en boca de todo el mundo en Francia. Uno de sus agentes es que ha confirmado que incluso le ha llegado a recomendar el futbolista a un Carlo Ancelotti que está en negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid por una temporada más.

«Muchos equipos se han interesado por él, pero Khéphren encajaría mejor en el Real Madrid. Ya le he recomendado a Carlo Ancelotti», ha dicho desde Francia Oscar Damiani, uno de los agentes del jugador que con sus primeras declaraciones ya ha dejado claro el club en el que le gustaría ver a su representado.

Rafaela Pimienta, representante principal del jugador y que hace unas semanas estuvo en el Bernabéu para presenciar el Real Madrid-Braga de la Champions League, también habló sobre el futuro de Thuram y dejó claro que aún no hay negociaciones abiertas con ningún club. «No queremos forzar situaciones que no funcionen. Les daré un ejemplo: Khéphren Thuram está listo para un gran equipo, pero no sé si el Niza lo dejará ir. Se trata de un jugador importante para su equipo y tenemos que evaluarlo», dijo.

A sus 22 años, Khéphren Thuram se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Ligue 1 en la que ha disputado 10 partidos con el Niza. Procedente del Mónaco, el centrocampista debutó el pasado 24 de marzo con Francia en un duelo de clasificación para la Eurocopa en el que el equipo galo goleó a Países Bajos.