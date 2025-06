Sinner se ilusiona con la posible llegada de Modric al Milan: «Es de los mejores jugadores del mundo»

Jannik Sinner no ha podido ocultar su enorme ilusión la noche de este miércoles ante la posible llegada de un refuerzo de lujo para el Milan como sería Luka Modric. Y es que cuando el tenista italiano fue preguntado en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el kazajo Aleksandr Bublik por la posible llegada del futbolista croata a San Siro.

Y es que Sinner, reconocido hincha rossonero, bendijo el fichaje de Modric. «Sería genial, ¿no? No quiero parecer un experto en fútbol, pero tenemos jugadores muy buenos. Ayudaría a tener un equipo increíble. Tiene mucha experiencia y es uno de los mejores jugadores del mundo», aseguró el número uno del mundo en Roland Garros.

«Me hice seguidor del Milan cuando me fui de mi casa y compartí apartamento con otro jugador más joven. Era dos años menor y era muy fan del Milan. Cada vez que jugaban, teníamos que verlo. Solo teníamos un televisor. Y entonces, ya sabes… empecé a pensar: ‘Vale, voy a elegir el Milan’. Y desde entonces siempre he sido hincha del Milan», indicó el italiano, quien regresó a las pistas el mes pasado tras su sanción de tres meses por dopaje.

Modric podría aterrizar en Italia después del Mundial de clubes, según informaron este miércoles medios italianos. El conjunto rossonero, que cerró recientemente las incorporaciones de Massimiliano Allegri como nuevo entrenador y de Igli Tare como director deportivo, prepara ya el próximo curso tras sufrir el descalabro este último año, quedándose sin disputar competiciones europeas.

La llegada de Modric reforzaría un centro del campo que quedará huérfano tras la marcha casi segura del neerlandés Tijjani Reijnders al Manchester City de Pep Guardiola. Las próximas horas serán cruciales, según señalaron las mencionadas fuentes, y el director deportivo rossonero viajó a Croacia para presentar la oferta al futbolista del Real Madrid, que apunta a ser de un año con opción a otro más.