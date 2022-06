Rüdiger ya habla como madridista: «Estoy orgulloso y emocionado»

Antonio Rüdiger ya es del Real Madrid. El club blanco hizo oficial la contratación del defensa alemán que llega como agente libre procedente del Chelsea. Firmará para las cuatro próximas temporadas y será presentado el próximo lunes 20 de junio.

Antonio Rüdiger manifestó a través de las redes sociales su satisfacción por fichar por el Real Madrid. «Estoy orgulloso de anunciar que me uniré al Real Madrid. Estoy muy emocionado por todos los desafíos que se avecinan y no puedo esperar para jugar mis primeros partidos para este gran club», afirmó.

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022