Rüdiger se moja sobre el fichaje de Havertz por el Real Madrid

Antonio Rüdiger está concentrado con la selección alemana para estos tres partidos amistosos ante Ucrania, Polonia y Colombia antes de irse de vacaciones de verano. El central se ha ‘mojado’ sobre el posible fichaje de su compatriota Kai Havertz por el Real Madrid. El alemán le tuvo como compañero en el Chelsea y estaría «feliz» de reencontrase con él en el Santiago Bernabéu.

«Sería feliz si pudiera volver a jugar con Kai a nivel de club. Lamentablemente no puedo decir mucho al respecto… porque en cuanto a los traspasos, no tengo nada que decir sobre las decisiones del club», reconoce Rüdiger ante esta posibilidad, pero sin adentrarse mucho en un tema tan delicado como lo son los fichajes del Real Madrid.

Y es que Havertz ha aparecido como uno de los objetivos del Real Madrid para su delantera tras las salidas de Marco Asensio y Karim Benzema. No obstante, el conjunto blanco no está dispuesto a hacer un gran desembolso económico por el alemán. La intención inicial del club es hacer una oferta al Chelsea que ronde los 40 millones de euros, que podrían elevarse hasta los 60 si el conjunto londinense exige una cantidad mayor.

Por otro lado, el jugador del Real Madrid habló sobre el marcaje que llevó a cabo a Haaland en la ida de las semifinales de la Champions League y que tanto se habló por el buen resultado que le dio a su equipo «Me gusta mucho hacer trash talking (lenguaje basura) y a él también. Fue un buen partido, me gustó. Solo le dije que me gustaba… no estaba tan mal».

Havertz y Rüdiger coincidieron en el Chelsea durante dos temporadas, entre 2020 y 2022. El joven delantero alemán llegó al club londinense procedente del Bayer Leverkusen, pero la pasada temporada sus caminos se separaron con el fichaje del central por el Real Madrid. No obstante, ambos han seguido coincidiendo en la selección alemana.