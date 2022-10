Thibaut Courtois no comenzó el entrenamiento del Real Madrid previo al Clásico que medirá a los blancos con el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que su presencia en el duelo está descartada. El belga lo ha intentado, pero no ha podido recuperarse y no será de la partida. El guardameta madridista será Lunin. Ancelotti confirmó en rueda de prensa que no estará en el duelo y que Rüdiger sí entrará en la convocatoria y jugará con mascarilla.

Courtois no lo ha pasado bien en las últimas semanas. La lesión en el nervio ciático le ha afectado más de lo esperado. El portero se ha perdido los partidos contra Osasuna y Getafe en Liga y los dos contra el Shakhtar Donetsk en Champions. En los últimos días había mejorado, aunque no lo suficiente como para jugar.

Por otro lado, Antonio Rüdiger, que ya realizó en la jornada del viernes parte de la sesión junto a sus compañeros, también ha comenzado el entrenamiento con normalidad, aunque portando una máscara que le protege de la herida que le provocó el golpe que sufrió el pasado martes en Varsovia y por el que tuvieron que ponerle 20 puntos. El alemán parece que estará en la convocatoria.

Por lo tanto, la única ausencia de Ancelotti en la previa del Clásico ante el Barcelona es Dani Ceballos, que se sigue recuperando de la lesión muscular que sufre en el bíceps femoral. Se espera que a finales de octubre o principios de noviembre comience a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.