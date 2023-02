Rüdiger consigue el contrato de su vida gracias al Real Madrid

Antonio Rüdiger ya tiene nuevo patrocinador de ropa deportiva. Tras no renovar su contrato con Nike, que expiró en 2022, el central del Real Madrid ha firmado por Under Armour. Nike le había acompañado durante prácticamente casi toda su carrera pero finalmente decidieron no ampliar su vinculación, y el germano se ha decantado por Under Armour donde será la gran referencia de la marca a nivel global en el fútbol.

Under Armour cuenta con grandes nombres en su cartera de clientes en el deporte mundial como Stephen Curry o Tom Brady, dos leyendas del baloncesto y el fútbol americano. La empresa norteamericana se ha iniciado recientemente en el mundo del fútbol y hasta ahora contaba con Alexander Arnold, lateral derecho del Liverpool, como su gran activo en este deporte en Europa.

Con el fichaje de Rüdiger, Under Armour da un golpe encima de la mesa con el que espera aumentar su presencia en el mundo del fútbol. Además, esta apuesta permite a los estadounidenses entrar en el Real Madrid, algo que ya intentaron en 2017 cuando el club blanco todavía no había renovado su contrato con Adidas. Finalmente, la entidad que preside Florentino Pérez apostando por la continuidad de la marca alemana y los norteamericanos han tenido que esperar seis años para poder entrar en el cuadro madridista.

De esta forma, el central alemán se une a la lista de futbolistas que han abandonado Nike en los últimos meses entre los que destacan Lewandowski, Vinicius, Varane, Sergio Ramos, Marco Asensio o Iago Aspas entre otros. En Anfield, Rüdiger, ya dejó entrever cómo serán sus nuevas botas con Under Armour. El zaguero del Real Madrid lucirá la bandera de Sierra Leona en una bota y en otra la de Alemania, además de los nombres de sus hijos Djamal y Aaliyah y el hashtag #Hustle.