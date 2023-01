El parte de guerra del Real Madrid tras el derbi contra el Atlético de Madrid es largo y tiene buenas y malas noticias. La más positiva es la de Rodrygo Goes, que ha amanecido muy bien de su molestia en el gemelo derecho. Ha corrido junto a los titulares de anoche y debería estar en el duelo que el próximo domingo medirá a los blancos con la Real Sociedad.

Por otro lado, David Alaba, que fue baja de última hora para el derbi al no tener las mejores sensaciones, ha entrenado con balón sobre el césped y golpea sin problema. Podría estar el domingo, pero dependerá ya de sus sensaciones. Tchouaméni está en la misma situación que el austriaco. No obstante, Ancelotti no arriesgará lo más mínimo teniendo el calendario tan complicado que espera al Real Madrid.

La peor noticia, sin duda, es la de Mendy. El francés tuvo que abandonar el derbi en la primera mitad y, aunque todavía no se ha sometido a las pruebas definitivas, las primeras exploraciones apuntan a una lesión en el isquio de la pierna izquierda que le podría tener un mes de baja.

Por último, tanto Lucas Vázquez como Dani Carvajal continuan paso a paso con sus respectivas recuperaciones. El reto de ambos es estar listos para el Mundial de Clubes que se celebrará en Rabat en el mes de febrero.