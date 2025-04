Rodrygo, la gran decisión de Ancelotti en la final de Copa

Rodrygo sí, Rodrygo no. Esta será la gran duda que tiene Ancelotti en las horas previas a la final de la Copa del Rey que enfrentará en La Cartuja de Sevilla a Barcelona y Real Madrid. Es una evidencia que Ancelotti apostará por ese 4-4-2 que tantísimo le gusta y que tan pocas veces ha utilizado como realmente desea por la obligación, sí, por la obligación de poner de inicio a Mbappé, Vinicius y Bellingham, los tres intocables de la plantilla madridista.

Ante el Barcelona, Ancelotti tiene claro que la final se empieza a competir, justo lo que todavía no ha hecho esta temporada contra los de Flick -4-0 en Liga y 5-2 en la final de la Supercopa de España-, siendo sólidos en defensa. Y para ello, necesita el compromiso de los once jugadores y un sistema en el que se llene el centro del campo. Ahí es donde nace la duda de si Rodrygo será o no titular en la final.

Ancelotti apostará por poner cuatro centrocampista y la presencia de Mbappé y Vinicius en la delantera es segura. El galo llegará al cien por cien a la final tras superar el esguince de tobillo que sufrió frente al Arsenal el pasado miércoles. Por lo tanto, Carlo debe decidir si retrasa la posición de Rodrygo a la banda derecha, alejándole del ataque y pidiéndole un sacrificio defensivo al que no está habituado, o se decanta por dejar al brasileño en el banquillo, apostando por un centro del campo formado por Tchouaméni, Modric, Ceballos y Bellingham, ya que Valverde jugará en el lateral derecho.

Confianza plena en Rodrygo

«A nivel estadístico tiene que jugar porque si no ha marcado en todo este tiempo, pues tiene que hacerlo antes o después. En este tipo de partidos siempre marca y confío totalmente en él», aseguraba Ancelotti tras el encuentro contra el Getafe que se disputó el pasado miércoles. Por delante, aún quedan dos entrenamientos más para seguir definiendo el once, pero la lógica dice que parece complicado que Rodrygo no forme parte del equipo titular.

Además, los números, que no mienten, dicen que jugar con el 4-4-2 sin Rodrygo no es ni mucho menos sinónimo de éxito. Los blancos perdieron en Lille, fueron goleados contra el Barcelona, cayeron en Anfield frente al Liverpool y fueron superados por el Milan en el Bernabéu. Es decir, siempre derrotas.

Otras rachas que hacen menos ruido

Las estadísticas desvelan que Rodrygo en los últimos 14 partidos de Liga sólo ha hecho un gol (938’). Un tanto ante Las Palmas. Sin embargo, estos números, que no son buenos y el brasileño debe mejorar antes o después, si se comparan con el de otros, como por ejemplo Lamine Yamal, se ve como el futbolista del Barcelona, al que nadie cuestiona, en los últimos 19 partidos de Liga ha hecho un gol contra el Atlético de Madrid disputando 1.562 minutos. Como casi, la forma de vender el dato siempre cuenta.