Rodrygo es duda para Mallorca por un golpe

Rodrygo Goes fue la única ausencia destacable en el entrenamiento previo al duelo contra el Mallorca que el Real Madrid llevó a cabo en Valdebebas. El brasileño no se pudo ejercitar junto al resto de sus compañeros por culpa de un golpe que, en principio, no parece grave. En estos momentos, es duda para el encuentro contra los baleares, aunque no debería tener problemas para estar al cien por cien en el encuentro contra el Manchester City el próximo miércoles.

Además de Rodrygo, tampoco se entrenaron junto al resto de sus compañeros Thibaut Courtois y David Alaba. Ambos se siguen recuperando de sus respectivas lesiones. El belga espera volver a los entrenamientos antes de que finalice la temporada, mientras que al austriaco le quedan todavía varios meses por delante de trabajo.

El resto de la plantilla de Carlo Ancelotti trabajó con absoluta normalidad en Valdebebas. Los jugadores del Real Madrid comenzaron haciendo ejercicios de calentamiento con y sin balón para, a continuación, seguir preparando el duelo contra los baleares.

Centrados en el Mallorca

El Real Madrid tiene muy claro que lo único que les ocupa en estos momentos es el partido contra el Mallorca. Por ello, Ancelotti y su vestuario son plenamente conscientes de que deben aparcar la eliminatoria contra el Manchester City, que vivirá su desenlace final el próximo miércoles en el Etihad, para centrarse sólo y exclusivamente en el duelo contra los de Javier Aguirre.

El Real Madrid viajará a Palma el sábado con las cosas muy claras. Al igual que están entrenando desde este jueves en Valdebebas. Sólo se debe pensar en el Mallorca y los madridistas tratarán de ganar al equipo bermellón, que llega a esta cita dolido tras perder el pasado sábado la final de la Copa del Rey contra el Athletic, pero con la necesidad de sumar cuanto antes los puntos que le permitan certificar una temporada más su permanencia en Primera.

El Real Madrid es consciente de que el Manchester City no les puede hacer flaquear en la Liga. Cuando quedan ocho jornadas por disputarse, es decir, cuando hay 24 puntos en juego, los madridistas aventajan en ocho al Barcelona, el que ya se puede decir que será su único perseguidor hasta final de curso. El Girona se mantiene a 10 unidades de los madridistas. Por ello, los de Ancelotti quieren mantener esta ventaja, sino ampliarla, para no poner en riesgo un alirón que parece madridista. Ganar las dos próximas jornadas, ante el Mallorca y el Barcelona, significaría dar, prácticamente, el golpe definitivo al campeonato.