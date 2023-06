La rodilla de Bellingham no alarma

No hay alarmas por la rodilla de Jude Bellingham. El inglés, que la próxima semana será oficialmente jugador del Real Madrid si no cambia nada, tendrá que someterse a un tratamiento durante las próximas semanas para terminar de solucionar las molestias de la rodilla. La idea es que no acuda con Inglaterra a disputar los compromisos contra Malta y Macedonia para estar al cien por cien cuando empiece la pretemporada el próximo 10 de julio en Valdebebas con el conjunto blanco.

Este tratamiento, que no descartaba que tuviese que pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia que limpiase la rodilla izquierda, una operación muy poco invasiva que le tendría unas semanas de baja, finalmente se solucionará con un tratamiento conservador. Por lo tanto, no tendrá problemas para comenzar la pretemporada. Todo esto lo sabe el Real Madrid y los servicios médicos del club, que están muy tranquilos.

Bellingham, que está jugando con un vendaje en la rodilla desde que regresó del Mundial, no pudo ayudar al Borussia Dortmund en el duelo que decidió una Bundesliga que terminó ganando el Bayern por estas molestias. El plan pasa por utilizar las vacaciones para recuperarse y poder comenzar la pretemporada al cien por cien con el Real Madrid.

Cuestión de días

El Real Madrid y el Borussia Dortmund lo tienen todo hablado y pactado. La pasada semana ambos clubes cerraron un acuerdo que adquirirá el carácter de oficial en los próximos días. Finalmente, el conjunto alemán ha cumplido el deseo del jugador, que quería vestir de blanco sí o sí, renunciando a la cantidad económica que exigían en un primer momento. Los blancos pagarán unos 115 millones de euros fijos y una cantidad cerca a los 30 millones de euros en variables. No se incluirán jugadores cedidos en la operación.

Bellingham fue nombrado mejor jugador de la temporada en la Bundesliga. Con ocho goles y cinco asistencias, el jugador del Borussia Dortmund se ha llevado este premio por sus «actuaciones dignas de reconocimiento». El inglés ayudó a su equipo a pelear con el Bayern de Munich el campeonato liguero, cayendo en manos de los bávaros en la última jornada de liga.