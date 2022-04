Reyes de la locura.

El Real Madrid vive feliz instalado en la locura. La noche en la que el equipo fue capaz de remontar al PSG las caras que se veían en el estadio Santiago Bernabéu explicaban a la perfección lo que se estaba viviendo. Mayores y niños reían con los ojos enrojecidos por la emoción. Los jugadores sobre el césped se volvían locos celebrando una clasificación a los cuartos de final de la máxima competición continental. Un joven de 36 llamado Luka Modric caminaba sobre el césped en medio del éxtasis. Lo que se vivió aquel día en Chamartín quedó en la retina de todos los presentes. Lo que no se podía imaginar es que el camino hacia las semifinales iba a ser otra fiesta enajenada.

El pasado miércoles el Real Madrid ganó 1-3 al Chelsea en la ida de los cuartos. El partido fue soberbio. Los blancos dieron una exhibición en casa del vigente campeón de Europa. Tres goles de Benzema para poner rumbo a la penúltima ronda. Todo lo que no fuese vivir una noche de control en el Santiago Bernabéu no se contemplaba. Tuchel daba por imposible la remontada con un victimismo impropio de un técnico como el alemán y el madridismo no tenía ese brillo en los ojos que se vio en los días previos y durante el duelo contra el PSG.

El partido empezó y el Real Madrid controlaba. Los de Ancelotti cumplían a la perfección el guion, hasta que Mount abría el marcador. En ese momento todo dejaba de funcionar. Los blancos perdían el control y el Chelsea se hacía amo y señor del partido. Rüdiger hacía el segundo y empataba la eliminatoria en el minuto 51. Y en ese momento comenzó una locura que acabó en delirio. Gol de Werner anulado gracias al VAR, tanto del alemán que esta vez sí valía para poner por primera vez en ventaja a los ingleses y arrebato garantizado. Los madridistas estaban en la lona, pero se querían levantar.

Marcelo y Carvajal de central

La locura continuó con la entrada de Marcelo. La presencia del capitán entraba en los planes de pocos, pero saltó al césped junto a Rodrygo para buscar un gol que llegó gracias a un centro de Modric que remató el joven brasileño. Rabia en el Bernabéu y eliminatoria igualada. La locura se iba a terminar de desatar en la prórroga.

Antes de que acabasen los 90 minutos Nacho no podía más y tenía que abandonar el encuentro, dejando la defensa en cuadro. Lucas entraba para ocupar el lateral derecho y Carvajal pasaba al central. Aumentaba la locura. Y en estas, Camavinga se marcaba la de Casemiro en Dortmund para confirmarse como crack y el de Leganés se descubría como un central más que apañado.

El delirio terminaba con un tanto de Benzema que devolvía la ventaja al Real Madrid en la eliminatoria. Los últimos 25 minutos de la prórroga también fue cosa de locos. Luca se convirtió en un muro en el lateral derecho, Marcelo era un titán por la izquierda, Camavinga sostenía el equipo en el centro del campo y Carvajal demostraba que se podía contar con él en situaciones de emergencia para ejercer de central.

El partido acabó y la locura se trasladó a la grada. El madridismo se desató tras 120 minutos de sufrimiento. Los jugadores caían rendidos al césped tras la batalla. Y alguno pensaría que a lo mejor lo que vivieron ante el PSG no fue tan loco y qué película de psicosis tendrán que ver en semifinales. Cualquier cosa será buena si el camino acaba en París el 28 de mayo.