Revolución en los exteriores del Bernabéu

Sin la presencia de partidos de fútbol estamos viviendo avances realmente impresionantes. Por eso, un día más, nuestro experto en el seguimiento de las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, Eduardo Bañón del canal de Youtube Fanáticos Real Madrid, se acerca al coliseo blanco para contarnos de primera mano las últimas novedades.

Tras la finalización de este primer tramo de temporada las obras del Santiago Bernabéu vuelven a sufrir un nuevo impulso. Si damos una vuelta por los alrededores del estadio podemos observar que la actividad es realmente frenética. Mientras que las Torres B y D ya cuentan con todas las lamas de la piel envolvente colocadas en las Torres C y A prosiguen con la instalación de estos elementos. Hay que destacar que durante el día de hoy se han comenzado a instalar las primeras lamas en la esquina que da hacia la plaza de Sagrados Corazones.

Al mismo tiempo han llegado al lateral Este las nuevas guías verticales para completar la estructura de la piel envolvente que comienza a bordear y cubrir la parte central del nuevo edificio de Padre Damián. Es el último tramo de fachada que falta por cubrir con estas enormes piezas que serán el esqueleto que soporte las lamas de fachada.

Pero no podemos olvidarnos de la gran actuación que se está preparando en el Fondo Norte, según han ido transcurriendo los días hemos visto crecer la primera de las enormes grúas que se van a encargar del izado de las cerchas de la cubierta retráctil. La imagen en la calle de Rafael Salgado es realmente impresionante. La pluma de la grúa no hace más que crecer y llega desde la Torre D a la Torre C en Paseo de la Castellana.

El montaje definitivo

Durante esta semana y la siguiente asistiremos al montaje definitivo de esta primera grúa y la configuración de la segunda, que se debe montar justo enfrente de la Torre C. Estas dos enormes grúas llevarán a cabo, durante los meses de diciembre y enero, los trabajos de izado y colocación de las cerchas de la cubierta retráctil del Santiago Bernabéu. Es, sin lugar a dudas, la actuación más espectacular que nos queda por ver en las obras del Bernabéu.