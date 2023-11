Reinier renace en Italia

Hay veces en la vida que uno sólo tiene que encontrar su lugar en el mundo. Y eso es lo que parece que le ha sucedido a Reinier Jesús en el Frosinone. Tras pasar por Dortmund y Gerona con poca fortuna, en Italia ha empezado brillar. O, por lo menos, a sentirse importante. Su debut en la Serie A tardó en llagar -jornada 9-, pero cuando lo hizo empezó a ser decisivo. En su estreno marcó y dio una asistencia en la victoria contra el Verona. Desde entonces suma tres partidos seguidos como titular y, en el último, contra el Cagliari, firmó otros dos pases de gol.

Reinier Jesús llegó a Italia el último día de mercado cedido por el Real Madrid y con el objetivo de cambiar la dinámica que le ha perseguido en los últimos años. El futbolista por el que los blancos habían pagado 30 millones de euros en 2019 no había dado el resultado esperado ni en el Borsussia Dortmund ni en el Girona.

Sin llegar a debutar con el Real Madrid y tras jugar sólo tres partidos con el Castilla en un año marcado por la pandemia, se fue a Alemania dos años para formar parte del Borussia Dortmund, donde jugó 39 duelos en los que hizo un gol y repartió una asistencia. En el Girona la cosa no mejoró. 18 duelos con dos dianas y una solo asistencia.

Reinier, una fuente de ingresos

El Real Madrid fichó a Reinier por 30 millones de euros y en este momento su valor de mercado, según la web especializada Transfermarkt, es de tan sólo dos kilos. El club blanco necesita venderlo por 10 millones de euros al término de esta temporada para poder amortizar el fichaje, de esta forma evitaría que la operación tuviera un impacto negativo en las cuentas del club.

En el Real Madrid nadie esconde que es un fichaje que no ha salido como se esperaba. De los muchos aciertos que ha tendido la dirección deportiva en los últimos años fichando a jóvenes que están dando un gran rendimiento, con Reinier no fue así. No obstante, desde Valdebebeas esperan que haga una gran temporada para poder venderlo y, por lo menos, que no de pérdidas.