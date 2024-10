La reflexión de Tchouaméni sobre los partidos de la Liga de las Naciones: «No es la competición del siglo»

Aurelien Tchouaméni ha puesto voz a una reflexión que los jugadores europeos llevan ya sufriendo: la Liga de las Naciones, el torneo que la UEFA se inventó para quitar amistosos, no es de gran relevancia y es normal que los propios futbolistas se lo tomen con tranquilidad. No son, para resumir, partidos como de una Eurocopa o de un Mundial y más en esta fase de grupos en la que por lo que se juega es por pasar a cuartos de este torneo.

Antes del partido que Francia juega este lunes ante Bélgica en Bruselas, el actual capitán de la selección gala (tiene el brazalete ante la ausencia de Kylian Mbappé) dejó claro que esta Liga de las Naciones no se puede tomar como una Eurocopa y un Mundial. «La Liga de Naciones no es la competición del siglo», explicó el centrocampista del Real Madrid.

La reflexión de Tchouaméni viene por el poco dato de audiencia que registró en Francia el partido del pasado viernes ante Israel correspondiente a la tercera jornada de esta Liga de las Naciones. Fue el menos visto en cinco años. El capitán de la selección entrenada por Deschamps en ese encuentro explicó que hay que entender que esta Liga de las Naciones «no apasiona mucho» y, además, Francia ya ganó este torneo en el año 2021.

«No es la competición del siglo, no es ningún secreto», explicó Tchouaméni en rueda de prensa. «Estoy feliz de haberlo añadido a mi lista de logros en 2021, pero no es el Mundial, no es la Eurocopa… haremos todo lo posible para ganarla», añadió el jugador del Real Madrid, que sí que explicó que «cada vez que nos ponemos la camiseta azul debemos hacer todo lo posible para ganar».

También en relación con la ausencia de Mbappé, que no está en estos partidos por lesión, Tchouaméni repitió esa idea de que estos partidos no son tan importantes. «La Liga de las Naciones tiene la importancia que ustedes [en referencia a los medios de comunicación] le dan. No les voy a decir que no me importan, pero es una competición que cobra importancia desde el momento en el que nos clasificamos para la fase final», añadió Tchouaméni.

Cabe recordar que esta Liga de las Naciones, un torneo que se inventó la UEFA hace unos años para quitar los intrascendentes duelos amistosos, consta de una fase de grupos (que es lo que se está disputando ahora) y de una segunda fase, unos cuartos de final, más la fase decisiva, la Final Four que se disputará en junio y que consta de semifinales y final (más partido por el tercer y cuarto puesto).