El Real Madrid también es líder destacado en la clasificación… de goles anulados por el VAR

Durante el choque entre el Real Madrid y el Sevilla en el Santiago Bernabéu, Lucas Vázquez marcó en el minuto diez de partido pero González Fuertes, colegiado encargado del VAR, llamó a Díaz de Mera para que fuera a la pantalla a revisar una posible falta de Nacho sobre En-Nesyri en el inicio de la jugada, cuando el central del Real Madrid presionó al delantero del Sevilla y recuperó el cuero. Ese tanto, que finalmente no subió al marcador, es el número 27 que el vídeoarbitraje revisa y anula al conjunto blanco desde que se usa la tecnología en la Liga EA Sports.

Un número que convierte al equipo de Carlo Ancelotti en el líder indiscutible de la clasificación de goles anulados por el VAR, con una diferencial sideral sobre el segundo, que precisamente es el Sevilla, con 16 tantos. Una distancia de once goles que parece insalvable de aquí a final de temporada así que se puede prever que el Real Madrid acabará la Liga como el equipo con más goles revisados y anulados por el vídeoarbitraje.

El tercero en discordia es el Atlético de Madrid, con 14 tantos concedidos en un principio pero que finalmente no subieron al marcador tras la revisión en la sala VOR o en la pantalla situada en el propio estadio. Empatado con el mismo número de goles anulados que los colchoneros está el Valencia y justo por detrás, con trece, se sitúa la Real Sociedad.

El Celta, con doce, ocupa la sexta plaza en esta curiosa clasificación y, tras los celestes, llega un cuádruple empate en el que aparece el FC Barcelona, junto con el Valladolid, el Espanyol y el Villarreal, todos ellos con once goles anulados. Por tanto, el Real Madrid se encuentra en una posición muy destacada como máximo perjudicado por las revisiones del VAR y a una distancia más que significante de sus, históricamente, dos principales rivales en la lucha por el título liguero como son el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

«Todo OK, José Luis»

Este dato termina con las diversas teorías que afirman que el vídeoarbitraje favorece al Real Madrid o con las acusaciones sibilinas del presidente de la Liga EA Sports, Javier Tebas, quien en varias ocasiones no ha dudado en afirmar que «hubo un antes y un después con el VAR después de la llamada de Florentino a Rubiales». Aquella llamada, cabe recordar, supuestamente se produjo tras un penalti clamoroso a Vinicius en un partido contra la Real Sociedad que Melero López, colegiado en la sala VOR, se limitó a zanjar con el tan sonado «todo OK, José Luis», dirigido a Munuera Montero, que se encontraba dirigiendo el encuentro desde el césped y que no tuvo menos culpa de no pitar una acción tan clara sin necesidad de ayuda externa.

A pesar de la duda que ha existido y de la polémica que han suscitado muchas de esas acciones que han supuesto la posterior anulación de goles, el Real Madrid nunca ha sido favorecido por el VAR y ahí están los datos para demostrarlo.