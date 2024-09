El Real Madrid debuta en esta nueva edición de la Champions League recibiendo al Stuttgart en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liguilla de la máxima competición continental. El feudo madridista ya está listo para acoger este encuentro de la Liga de Campeones que va a ser apasionante con los de Carlo Ancelotti buscando los tres primeros puntos de esta ronda. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Real Madrid – Stuttgart.

Hoy, martes 17 de septiembre, arranca una nueva edición de la Champions League y cabe destacar que la máxima competición continental estrena un nuevo formato en el que ya no existen los ocho grupos a los que estábamos acostumbrados. Ahora será una liguilla conjunta en la que habrá 36 equipos, cuatro más que en los años anteriores, y sólo los ocho primeros avanzarán hasta los octavos de final. Del puesto noveno al vigesimocuarto jugarán un play off para ver quien se mete en esos octavos y los que queden desde la vigesimoquinta posición hasta la última, la trigésimo sexta, quedarán eliminados de toda competición europea, ya que con este nuevo modelo no pasarán a competir a la Europa League. Explicado esto, es importante quedar entre los ocho primeros para ahorrarse dos choques ahora que está tan de moda quejarse del calendario tan apretado y cargado de encuentros que tienen que soportar los clubes más potentes del mundo.

El Real Madrid, el rey de la Champions League, debuta en esta edición ante el Stuttgart después de haberse proclamado campeón del viejo continente hace unos meses frente al Borussia Dortmund. Con la llegada de Kylian Mbappé esperan poder revalidar el título y, de paso, que el francés consiga esa ansiada Orejona que llevaba años persiguiendo en el PSG.

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Stuttgart de la jornada 1 de la fase de liguilla de la Champions League. El Santiago Bernabéu está ya listo para acoger este partidazo en el que los pupilos de Carlo Ancelotti buscarán estrenarse con victoria y sumando tres puntos bastante importantes para este nuevo formato.