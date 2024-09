El Real Madrid no quiere guerras con los árbitros: «Tenemos que dejar de protestar y punto»

El Real Madrid no quiere buscar culpables. En Valdebebas saben que no merece la pena. Por este motivo, Ancelotti no se desgasta lo más mínimo en las ruedas de prensa tras cada partido. El italiano apuesta por no entrar en guerras con los colegiados, no se quiere quejar ni desgastar, aunque haya cosas como la amarilla que vio Modric siendo el capitán difícilmente de comprender. Todo pasa por hacer entender a sus jugadores que deben dejar de protestar a los árbitros, motivo por el que jugadores del Real Madrid se están llenando de tarjetas amarillas en este inicio de temporada.

La orden del Comité Técnico de Árbitros está clara. ‘No se debe permitir gesto alguno que llegue al aficionado como una crítica hacia lo pitado’. Es decir, que no van a permitir ningún tipo de protesta y con el Real Madrid, visto lo visto hasta la fecha, están siendo especialmente severos. Cualquier gesto de los blancos es castigado con una amarilla. Y esto tiene pinta de que va a seguir siendo así en los próximos partidos.

Por lo tanto, Ancelotti tiene claro que debe hacer entender a sus jugadores que no tienen que hacer ningún tipo de gesto ante los árbitros que les den pie a sacarles una amarilla. Tienen que ser más inteligentes para que no se repita lo sucedido ante Espanyol el pasado sábado y Alavés este martes en el estadio Santiago Bernabéu, donde los madridistas vieron hasta seis amarillas por protestar decisiones de unos colegiados que se sienten cómodos amonestando a los madridistas.

Con vistas al derbi, Ancelotti tiene claro que sus jugadores deben cuidar este aspecto. No se pueden permitir el lujo de ser penalizados con amarillas o, en casos más extremos, expulsados, algo que por el momento no ha pasado por este motivo, por quejarse de una decisión de los árbitros. Este trabajo también formará parte de la preparación del duelo contra el Atlético de Madrid que se celebrará el próximo domingo en el Metropolitano.

Al Real Madrid no le pasan ni una

La realidad del arbitraje español contra el Real Madrid es muy cruda. Los blancos han visto hasta el momento 15 amarillas y 1 roja después de realizar 61 faltas. Nueve de ellas han sido por protestar. En cambio, el cuadro madridista ha recibido 86 faltas y sus rivales solamente han visto nueve amarillas y cero rojas.

Y es que el Real Madrid, en estas siete jornadas de Liga, ha visto más tarjetas de los árbitros por protestar que por juego violento. 9-7 es el resultado tras el partido contra el Deportivo Alavés, donde Muñiz Ruiz desquició a los madridistas. Los jugadores de Ancelotti trabajarán para controlarse y no dar motivos a los árbitros.

Toque de atención a Endrick

Además, en el Real Madrid no ha gustado la desconexión que tuvo Endrick en el partido ante el Alavés, cuando dio una patada a Mouriño, defensor del Alavés, por la que vio la cartulina amarilla. En el club blanco se ha hablado con el joven jugador brasileño, que también tiene que ir aprendiendo en este sentido.

Así, Endrick ya sabe que estos errores no se pueden repetir, porque así se lo ha transmitido también el club. Hay que estar pendiente del juego y no dar ningún tipo de posibilidad al árbitro para sacar una tarjeta. El brasileño se equivocó, vio la amarilla y debe entender que cuando sale a jugar al terreno de juego tiene que centrarse en lo que ha demostrado que sabe hacer bien: disparos, regates, goles…