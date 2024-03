El Real Madrid no espera más de un partido de sanción para Bellingham

Este miércoles, el Real Madrid conocerá la sanción que el Comité de Competición pondrá a Jude Bellingham tras ser expulsado en Mestalla. El conjunto blanco recurrió esta cartulina, haciendo especial hincapié en las alegaciones de los servicios jurídicos de la entidad madridista en que no hubo insulto por parte del inglés. Por lo tanto, todo lo que sea más de un partido sería sorpresa en Valdebebas.

Bellingham fue expulsado tras protestar a Gil Manzano la decisión que tomó de pitar el final del encuentro cuando remataba un balón que terminó entrando en la portería del Valencia, pero el gol no subió al marcador ya que, de manera incomprensible, el extremeño señaló el final de la contienda.

Mientras los jugadores del Real Madrid, indignados por la decisión, le pedían explicaciones, el inglés, con los brazos abiertos, se aceró a él para decirle que había sido «¡un jodido gol!». Suficiente para mostrarle una roja directa que en el club blanco esperan que conlleve más de un partido de sanción. Por lo tanto, se perdería el duelo que medirá el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu a los de Ancelotti con el Celta.

No obstante, no se puede descartar que el castigo sea mayor y suba a los dos encuentros, por lo que tampoco estaría contra Osasuna dentro de una semana. El Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, refleja que «protestar al árbitro principal, asistentes o cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes».

Bellingham no insultó a Gil Manzano

Hay que destacar que Gil Manzano escribió lo siguiente en el acta del partido: «En el 99′, el jugador Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Tras la finalización del partido y aun en el terreno de juego, se dirigió a mí corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: ‘It’s a fucking goal’». Por lo tanto, el extremeño confirma el jugador del Real Madrid, en ningún momento le insultó.

Es decir, que Bellingham dijo la verdad a Ancelotti cuando el italiano, sobre el césped y muy molesto, se fue a por el inglés para decirle que le habían expulsado. «Nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto. Era frustración. Ha dicho fucking goal y es la verdad. Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón es válido, pero ha dejado continuar y hemos tenido la posesión. Creo que ha hecho un error», aseguró.

«El jugador ha sido claro en lo que ha dicho. Es verdad que se ha acercado de manera vehemente después del gol y es normal. No ha sido un insulto en absoluto. A ver qué escribe el árbitro en el acta», añadió Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Ancelotti también mostró su asombro por la decisión de Gil Manzano: «No hay mucho que decir. Ha pasado algo inédito y nunca antes me había pasado. Después del rechace hemos tenido la posesión. Nunca me había pasado y no hay más que añadir. Nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto. Era frustración. Ha dicho fucking goal y es la verdad. Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón es válido, pero ha dejado continuar y hemos tenido la posesión. Creo que ha hecho un error».