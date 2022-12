El Real Madrid manda en el once ideal del 2022 de L’Équipe

El gran año del Real Madrid, con la consecución de la Decimocuarta Copa de Europa y la Liga, no pasa desapercibido para el resto del mundo. Es por eso que el club blanco ha dominado sin discusión el once ideal del 2022 publicado por el medio francés L’Équipe. Courtois, Benzema y Modric representan a la entidad madridista, junto a Casemiro, que está presente en el once gracias a su gran año con los blancos.

Karim Benzema no podía faltar en este once. El francés ha brillado en este año ganando su primer Balón de Oro y cuajando una temporada magnífica. Junto a él, otros tres jugadores campeones de Europa aparecen en el once. Courtois fue esencial en la Champions de la temporada pasada y Modric es el motor del equipo blanco en el centro del campo, donde también cuenta su gran Mundial con Croacia, acabando en tercera posición.

Son tres los jugadores del Real Madrid en el once ideal del 2022 más Casemiro, que ha terminado el año en las filas del Manchester United. El brasileño también fue esencial y su gran temporada con los blancos le ha hecho estar en este once. Aunque sorprende no ver ningún defensa madridista en esta alineación donde el Madrid domina por encima de equipos como el PSG (dos) o el Manchester City (dos).

El resto del once ideal lo completan Theo Hernández (Milan y Francia) y Walker (Manchester City e Inglaterra) en los laterales, tras sus magnífico Mundial realizado y su gran temporada en sus ligas. Como centrales aparecen Van Dijk (Liverpool y Holanda) y Gvardiol (Leipzig y Croacia), tras su aparición en Qatar.

En los costados tenemos a De Bruyne, por su temporada con el Manchester City, y al Balón de Oro del Mundial, Leo Messi, único argentino del once ideal del 2022. En la punta de ataque junto a Benzema nos encontramos con Mbappé, máximo goleador del Mundial y pieza clave en el PSG. Una pareja de atacantes que Deschamps impidió que jugasen juntos en el Mundial.