El Real Madrid firma en Barcelona el fin de una era

Montjuic fue testigo del punto final a la era de Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Tras dos etapas, más exitosa la segunda que la primera, el italiano se prepara para sentarse en el banquillo del conjunto blanco en sus tres últimos encuentros como técnico madridista. Mallorca, Sevilla y Real Sociedad serán testigos del adiós del que es, por títulos, el mejor entrenador de la historia de la entidad madridista. Carletto dirá adiós a la casa blanca dejando 15 trofeos en las vitrinas del estadio Santiago Bernabéu.

Ancelotti pone punto final a su andadura como entrenador del Real Madrid con una última temporada en la que nada salió como él quería. Ni sus métodos ni la fortuna, gravemente perjudicado por lesiones de gravedad de jugadores capitales dentro de la plantilla como Carvajal o Militao, le ayudaron a llevar al equipo por la senda del éxito.

Ancelotti sabía que la temporada iba a ser complicada desde casi su comienzo. Si bien es cierto que el equipo comenzó el curso más exigente de su historia, con siete competiciones y la opción de jugar 72 partidos, el italiano pronto se empezó a dar cuenta de que las piezas no encajaban como él pretendía. Si bien es cierto que ganaron la Supercopa de Europa a la Atalanta, el inicio de la Liga, empatando contra Mallorca y Las Palmas, hizo pensar al italiano que el vestuario se le había ido de las manos.

Es cierto que Ancelotti fue capaz de reconducir la situación y los blancos ganaron la Intercontinental. Además, llegaron vivos a marzo en las tres grandes competiciones, pero finalmente la realidad les frenó. Arsenal en Champions y Barcelona tanto en Copa del Rey como en Liga acabaron con las opciones de los madridistas de acabar la temporada con títulos de tronío.

En el devenir de la temporada, Ancelotti tiene un porcentaje alto de culpa, obviamente. Es el capitán de la nave. Pero no es el único culpable. Muchos de sus jugadores no han estado a la altura, alguno de ellos simplemente porque no dan el nivel, mientras que el club no ha querido reforzar como posiblemente se debía una plantilla que perdió efectivos capitales en verano, como Kroos, y durante el curso, tras las lesiones de gravedad de Carvajal y Militao.

Con todo esto, el resultado de este fin de era es ver cómo el Real Madrid se ha jugado la Liga en Barcelona con una defensa de circunstancias. Una zaga formada por un centrocampista, un canterano que no contaba para entrar en ninguna quiniela del primer equipo a principio de curso y con dos suplentes. Una situación que Ancelotti ha querido destacar en rueda de prensa. Y es que, esto también es de justicia decirlo.

Seis años para la historia

Ancelotti ha ganado como entrenador del Real Madrid dos Ligas, tres Champions, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Club, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental. Unos números que le han convertido en el mejor y más laureado entrenador en la historia del club blanco, superando a Miguel Muñoz.

Ancelotti tuvo una buena primera etapa como entrenador del Real Madrid. Corta, pero prolífera en cuanto a títulos. Una Champions, la ansiada Décima, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su segundo año terminó cortando su carrera como jefe del banquillo del Santiago Bernabéu antes de lo esperado. Pero donde ha brillado con luz propia es en la segunda. Nunca una llamada a José Ángel Sánchez pidiendo un jugador para su Everton había salido tan bien al Real Madrid.