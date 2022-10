El Real Madrid explota en su web por el arbitraje

El Real Madrid sufrió un polémico arbitraje en la tarde de este domingo en el partido frente al Girona por parte de Melero López, árbitro principal e Iglesias Villanueva desde el VAR. Por ello, el conjunto blanco acabó especialmente enfadado y explotó en su página web a través de la crónica del encuentro: ‘Un polémico arbitraje impide la victoria del Madrid’, titulaban en la página oficial.

Esta decepción por la actuación arbitral vino primero por el penalti pitado por una mano de Marco Asensio después de que le diera el balón en el pecho. En primera instancia, el colegiado no lo apreció, pero desde la sala VOR le hicieron ir a revisarlo y este tomó la decisión de pitar la pena máxima. Cuando el Real Madrid se dirigía hacia su undécima victoria del campeonato doméstico, Stuani hizo la igualada final desde los once metros. Después, corría el minuto 90 de encuentro cuando Rodrygo anotó el 2-1 tras varios rebotes dentro del área, pero Melero López no dudó ni un segundo en pitar falta del delantero brasileño al portero visitante.

Dentro de la crónica oficial del conjunto blanco, el enfado es visible y así lo hicieron saber públicamente: «La alegría le duró poco al Madrid. Tras un córner y posterior contragolpe del líder, el VAR avisó al colegiado por una mano de Asensio en el 77. Las imágenes mostraron cómo el balón golpeaba primero el pecho del madridista. Tras revisarla en el monitor, Melero López señaló penalti, que Stuani transformó en el 1-1», relata dicha crónica.

Y es que tanto los jugadores que hablaron después del encuentro, como el propio Carlo Ancelotti se mostraron realmente indignados por las decisiones del árbitro del encuentro. El técnico italiano lo tuvo claro: «No es penalti, se lo han inventado».