El Real Madrid cierra la temporada más difícil de la historia

El Real Madrid pone punto final a la que se puede considerar la temporada más dura en la historia del conjunto blanco. Y si no es la más dura, sí una de las más complicadas. El Mundial de Qatar y el exigente calendario ha hecho de este curso una auténtica prueba para Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico. De hecho, el italiano ha reconocido en la rueda de prensa previa al duelo contra el Athletic: «Ha sido un año duro, muy complicado. Yo lo he dado todo, aunque a veces, tal vez, no haya podido tener la motivación al máximo. Es difícil tenerla cada tres días y con un calendario tan exigente. Pero estoy seguro de que el año que viene lo haré mejor».

Desde el pasado 10 de agosto, cuando el Real Madrid dio el pistoletazo de salida a la temporada oficial contra el Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de España hasta el duelo contra el Athletic han pasado 298 días. Nueve meses en los que los blancos han vivido una montaña rusa de emociones con tres títulos y dos batacazos.

Agosto: Supercopa y el adiós de Casemiro

El 10 de agosto el Real Madrid ganó la Supercopa de Europa ante el Eintracht. Primer reto conseguido. Luego, comenzó con buen pie la Liga ganando tres partidos fue y el 19 de agosto tuvo que decir adiós a Casemiro, que se fue al Manchester United.

Septiembre: el primer aviso de Benzema

Septiembre fue un gran mes para el Real Madrid. Comenzó la fase de grupos de la Champions con dos victorias y ganó el derbi en el Metropolitano, pero también tuvo que sobreponerse a la primera lesión de Benzema. Ya nada sería igual.

Octubre: el Clásico y Balón de Oro

El Real Madrid perdió cuatro puntos en Liga, los cuatro primeros, empatando contra Osasuna y Girona en el Bernabéu, pero ganó el Clásico con autoridad. Además, Benzema ganó el Balón de Oro.

Noviembre: en reserva antes del Mundial

Al Real Madrid se le hizo larga la primera parte de la temporada. Cerró la clasificación para los octavos de final de la Champions, pero perdió el primer partido de Liga contra el Rayo en Vallecas.

Diciembre: victoria meritoria

En el último mes del año, el Real Madrid regresó del Mundial ganando al Valladolid. Victoria de mérito en un partido complicado que le permitía seguir enganchado a la Liga.

Enero: el gran bajón

El primer mes de 2023 fue complicado para el Real Madrid. Físicamente estuvieron mal y Ancelotti lo supo desde el primer día. En la Copa del Rey funcionaron eliminando a Cacereño, Villarreal y Atlético, pero perdieron la Supercopa de España y cuatro puntos importantes en la Liga.

Febrero: Vinicius, Mundial y Anfield

En febrero el Real Madrid perdió en Mallorca, aumentando la sangría en la Liga, donde Vinicius vivió una pesadilla. Ganaron el Mundial de Clubes y endosaron una manita al Liverpool en Anfield en la ida de los octavos de final de la Champions.

Marzo: adiós a la Liga

El mes de marzo fue determinante para decir adiós a la Liga. El empate en el Villamarín y la derrota en el Clásico que se celebró en el Camp Nou puso una diferencia de 12 puntos con el Barcelona. Demasiado.

Abril: goleada en el Camp Nou y el Chelsea

En abril la pérdida de puntos en la Liga continuó, pero los blancos brillaron en la Copa del Rey, donde se clasificaron para la final tras endosar un 0-4 al Barcelona en el Camp Nou y superaron al Chelsea en cuartos de final de la Champions con solvencia.

Mayo: la Copa y el City

En el penúltimo mes de temporada hubo una gran alegría con la conquista de la Copa del Rey ante Osasuna y un gran batacazo en el Etihad que le dejó son jugar la final de la Champions. El único partido que no disputarán los de Ancelotti esta temporada.

Junio: despedidas, incógnitas y fin

El Real Madrid en junio sólo jugará un partido intrascendente ante el Athletic, pero se despedirá de Asensio, Hazard y Mariano. Además, hay que resolver el futuro de Benzema, Ceballos, Nacho y quién sabe si de alguno más.