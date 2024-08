El Real Madrid cierra el mercado de fichajes

El mercado está cerrado a cal y canto para el Real Madrid en el apartado de entradas y salidas. La puerta de futuros incorporaciones se cerró casi antes de abrirse. Sólo un gesto que no ha llegado del Bayern para sentarse a negociar por Davies podría haber cambiado el plan de los blancos, pero los bávaros se han mantenido firmes, a riesgo de que el lateral izquierdo salga libre dentro de un año si se mantiene firme en su postura de no renovar.

En el apartado de salidas la situación también era clara. El Real Madrid no quería que saliese ningún jugador. Ancelotti está contento con su plantilla, el calendario es frenético y todos tendrán minutos. Sólo Ceballos, que lleva varios meses arrepentido de haber renovado su contrato hasta 2027, ya que sigue sin ser importante para el italiano, podía haber cambiado la hoja de ruta, pero tampoco sucederá.

Ceballos no saldrá del Real Madrid este verano. Sí, él ha querido hacer las maletas e irse al Betis, pero la operación no será posible. Madrileños y andaluces no han llegado a un acuerdo. Especialmente, porque los verdiblancos no han llegado a las pretensiones económicas que pedían los madridistas.

El Real Madrid siempre lo tuvo claro

En el Real Madrid son plenamente conscientes de que Ceballos no está contento con su situación. Saben que se arrepiente de la decisión tomada el pasado verano. Quedaba libre y podía elegir, ya que hubiese tenido salidas más que interesantes, donde si no le igualaban el sueldo que cobra en el conjunto blanco, iba a ser muy bueno y, lo más importante, podría haber sido mucho más protagonista. Ahora todo es diferente.

No obstante, en el Real Madrid no tiene el más mínimo cargo de conciencia por haberle ofrecido la renovación, ya que fue Ceballos el que dijo «sí». El club blanco, al igual que Ancelotti y sus propios compañeros, le transmitieron que tras lo mostrado el curso anterior, podía seguir sumando, aunque finalmente las cosas no salieron como se podían esperar en un primer momento. Eso sí, lo que tiene claro la entidad es que no regalarán a un futbolista con contrato y que puede tener mercado.

El Real Madrid siempre ha estado dispuesto a escuchar ofertas, el problema es que estas no han llegado nunca. El club le dejaría salir por una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Desde Valdebebas no tienen la necesidad de vender a un jugador que la pasada temporada renovó, por lo que tiene contrato. Si pide salir se le buscará un acomodo, pero siempre que todas las partes salgan ganando.

Con esta situación, se puede decir que el mercado está cerrado para el Real Madrid. Ya lo dejó claro Ancelotti tras empatar frente a Las Palmas. «La plantilla está cerrada», dijo el italiano. Los blancos vivirán este último día de mercado con absoluta calma y sólo centrados en cómo solucionar el problema de fútbol que tiene su equipo.