El Real Madrid cambia el plan con el hombro de Bellingham

Los servicios médicos del Real Madrid han cambiado el plan respecto al hombro de Jude Bellingham. OKDIARIO informó el pasado mes de enero que los galenos madridistas tenían informes que recomendaban la operación del inglés para solucionar los problemas que sufre en el hombre izquierdo, pero, tras mucho trabajo y tratamientos, en estos momentos la opción de pasar por el quirófano cuando finalice la presente Eurocopa se ha frenado.

Hace varios meses los servicios médicos del Real Madrid le diagnosticaron una luxación que le provocó un cuadro de inestabilidad anterior en la extremidad. En ese momento, estaban seguros de que no había otro remedio que pasar por las manos del cirujano, aunque actualmente ese plan ha cambiado y por lo que se inclinan los galenos es por continuar con un tratamiento conservador que está dando sus frutos.

Los médicos del Real Madrid saben que Bellingham tendrá que pasar por el quirófano antes o después para solucionar los problemas que tiene en el hombro izquierdo desde que se lesionó ante el Rayo Vallecano en la pasada Liga, pero también tienen claro que si son capaces de fortalecer lo suficiente la zona afectada puede aguantar sin tener que ser intervenido, al menos, por el momento.

Bellingham, al igual que con el Real Madrid, con Inglaterra está utilizando una protección que se llama ortesis que impide que se le salga la extremidad durante la celebración de esta Eurocopa. Este vendaje que le estabiliza el hombro le permite jugar con absoluta normalidad y, lo mejor para el jugador, es que el dolor poco a poco ha ido menguando.

El tratamiento conservador que está llevando a cabo los servicios médicos del Real Madrid, y que también han trasladado a Inglaterra, se centran en mejorar la fuerza, la estabilidad dinámica y el control neuromuscular en los máximos ángulos articulares. El inglés siempre ha tenido movilidad completa, aunque con dolor. Ahora, la molestia es menor, aunque no ha desaparecido del todo y la única solución es que se opere, aunque no en estos momentos el plan es que no lo haga este verano.

Y es que, si Bellingham se operase al término de la competición, estaría dos meses aproximadamente apartado de los terrenos de juego. Es decir, Ancelotti no podría contar con el Inglés hasta después del primer parón de selecciones en el mes de septiembre.

Brahim, misma situación que Bellingham

En una situación muy parecida está Brahim Díaz, que, como se ha comprobado, no se ha operado al terminar la temporada. El malagueño está de vacaciones y se incorporará al trabajo el fin de semana del 13 y 14 de julio en Valdebebas sin haberse sometido a una operación.

En su caso, los servicios médicos del Real Madrid siempre tuvieron claro que el tratamiento conservador que ha llevado a cabo durante toda la temporada estaba dando sus frutos. Por ello, de seguir así, podría esquivar el quirófano y no se tendría que perder partidos con los blancos al comienzo del próximo curso, al igual que Jude Bellingham.

Por lo tanto, si nada cambia, tanto Brahim como Bellingham estarán disponibles para Ancelotti cuando empiece la temporada oficial. En el caso del inglés, se incorporará más tarde al trabajo de pretemporada, pero debería estar listo para la Supercopa de Europa que se celebrará el próximo 14 de agosto en Varsovia y que medirá al Real Madrid, vigente campeón de Europa, contra la Atalanta, que conquistó la Europa League.